Como passar pela época do 'atchim'

Mulher espirra: alergias são comuns nesta época do ano Crédito: Divulgação

Num dia tem sol e calorzão. No outro, esfria e chove. Essa virada constante de tempo, típica na primavera, é a razão de ter tanta gente espirrando ou tossindo nesta época do ano.

Na casa da advogada Carla Rodrigues Ferreira, 39 anos, todo ano é a mesma coisa: é só começar a primavera para as crianças adoecerem. Meus dois filhos têm asma. E, nesse período, basta virar o tempo para eles terem as crises, que só vão aliviar quando chegar o verão, conta a mãe do Viktor, de 5 anos, e do Daniel, de 8.

Sim, a estação tem seus encantos. Mas também é sofrida para quem já sofre com alergias e outros problemas respiratórios.

As mudanças bruscas de temperatura favorecem infecções virais e podem ser desencadeadores de doenças alérgicas em pacientes já alérgicos, afirma a alergista e imunologista Paula Perini.

De acordo com a alergista e pneumologista Marcia Valéria Bellote, os alérgicos são muito mais sensíveis a essas oscilações térmicas. Isso ocorre porque eles têm a mucosa respiratória já comprometida pela reação inflamatória.

Segundo Paula Perini, apesar de o problema de dispersão de pólen não ser muito marcante no Estado, a quantidade de alérgicos impressiona. Em Vitória, 47% da população infanto-juvenil têm alguma doença alérgica, sobretudo rinite e asma. Acreditamos que com adultos seja a mesma situação. Somos campeões nacionais. No país, essa taxa é de 20%. Por isso, a sensação de que todo mundo é alérgico em Vitória não é mentira, aponta.

Para ela, uma explicação pode estar nas características da cidade. É um clima extremamente úmido, com bastante vento e pó preto.

O problema, diz Paula, é que as alergias podem virar coisa séria. Elas podem ser simples, mas podem ser graves a ponto de desencadear asma. E asma é uma doença que pode matar, alerta.

Cuidados

Os pequenos Viktor e Daniel já se acostumaram a conviver com medicamentos para contornar as crises. Eles sofrem muito! Às vezes, tenho que entrar com medicação de emergência. Em casa, tomamos cuidados. Não tenho nenhum tapete, nem pelúcia ou almofadas por causa disso, diz a mãe dos meninos.

Marcia cita ainda doenças como sinusite e a conjuntivite como problemas bem comuns nesta época. A conjuntivite alérgica inicialmente era conhecida como conjuntivite primaveril por se agravar nesta época.

A prevenção, dizem as médicas, se faz com algumas medidas, entre elas a boa hidratação. A ingestão de água é um dos mais potentes remédios da natureza. E vale hidratar as vias aéreas nasais com substâncias fisiológicas próprias e o uso de lágrimas artificiais prescritas para umidificar olhos, indica Marcia.

Pessoas mais suscetíveis a esses problemas devem manter a casa mais arejada e ter acompanhamento de especialista, lembra Paula.

SAIBA MAIS

Problemas comuns

Rinites alérgicas

São causadas por agentes como ácaros, fungos, poeira, pólen. Mudanças bruscas de temperatura podem desencadear o problema, que se manifesta por espirros; coceira no nariz, olhos e garganta; coriza; entupimento nasal. Se não forem tomados certos cuidados, podem evoluir para asma, por exemplo.

Asma

Também é um problema respiratório comum na primavera, marcado por falta de ar, cansaço, tosse. Não tem cura, mas com acompanhamento médico certo é possível controlar as crises.

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