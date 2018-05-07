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Como montar uma mini-horta em casa

O cantinho verde pode oferecer economia e praticidade na hora de escolher os temperos, e ainda funciona como ornamento perfeito para sua decoração.

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 19:47
Aprenda a fazer uma mini-horta em casa Crédito: Pinterest
Um cantinho verde em casa pode ser sinônimo de paz e harmonia, mas hoje em dia a rotina conturbada aliada ao pouco espaço disponível nos apartamentos, dificultam muito na hora de adquirir essa "tranquilidade verde". Uma mini-horta pode ser a solução para quem quer aliar praticidade, economia, e sustentabilidade em casa. 
As vantagens dessa instalação são inúmeras. É possível economizar na hora de comprar os temperos, além de te-los sempre ao alcance, e ainda diminuir a quantidade de lixo produzido em casa. Mas algumas características do ambiente devem ser observadas antes da montagem, para que as plantas se desenvolvam de maneira correta. 
É importante procurar um local sem vento em excesso, onde a luz do sol bata, pelo menos, durante 4 horas por dia. A horta pode ficar em janelas, varandas, ou até mesmo de forma vertical em qualquer cantinho do ambiente. Os modelos de vasos mais indicados são aqueles que possuem furinhos nos fundos, e também é indicado possuir as ferramentas necessárias, como: tesoura de poda, luvas e uma pazinha pequena.
As mini-hortas podem ser verticais, podendo ser adaptadas em garrafas-pet, ou até mesmo em canos de tubulações. Elas também podem ser em formatos de imã de geladeira, ou ficar em vasinhos dispostos em bancadas - facilitando sua locomoção. 
Confira algumas fotos de mini-hortas para se inspirar: 
Com informações do Vivadecora.com.br

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