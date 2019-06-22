Home
>
Vida
>
Como manter a etiqueta quando a tosse chega?

Como manter a etiqueta quando a tosse chega?

Ao ter um acesso de tosse, o certo é se afastar das pessoas para não espalhar germes no ambiente, como "ensinou" o presidente norte-americano Donald Trump, ao pedir que um assessor, que estava tossindo, saísse da sala