Como a alimentação saudável pode ajudar na prevenção do câncer

GERENCIE O ESTRESSE

Segundo a nutricionista é preciso diminuir o contato com substâncias químicas, enlatados, processados e embutidos. "Descasque mais e desembale menos", diz. Ela ainda aconselha que as pessoas frequentem mais as feiras livres, em busca de uma alimentação mais natural. "Inclua alimentos que ajudem na prevenção, como brócolis, couve-flor, repolho, açafrão, alimentos de cores laranja e verde-escura. Gengibre e ervas naturais também são recomendações da nutricionista.

Roberta Larica chama a atenção para o consumo de álcool, o fumo e a ingestão de alimentos embutidos, que prejudicam a saúde e impedem uma alimentação saudável. "Presunto e salsicha, por exemplo, podem se relacionar com um câncer de intestino", explica.

"Muitos que passam pelo meu consultório relatam sedentarismo, principalmente pela questão da pandemia. Mas é possível fazer a atividade física na varanda, no cantinho da casa e até procurar uma praia mais vazia para caminhar", lembra.