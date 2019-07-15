Comer sem culpa

Com cara de "prato de avó": aprenda a fazer uma Borreta alicantina

As receitas podem variar um pouco, mas a essência são sempre batatas, ñoras, alho e espinafre. É um "plato de avó", reconfortante para o inverno, delicioso e fácil de ser elaborado

Publicado em 15 de julho de 2019

. Crédito: Sylvia Lis

"A borreta alicantina é um prato típico do inverno de Alicante, uma cidade portuária da Costa Blanca, no sudeste da Espanha. É um guisado com ingredientes de horta e um pescado salgado. As receitas podem variar um pouco, mas a essência são sempre batatas, ñoras, alho e espinafre. É um “’plato’ de avó”, reconfortante para o inverno, delicioso e fácil de ser elaborado. Tudo é cozido em uma só panela".

Ingredientes:

1 litro de água

3 batatas

1 cabeça de alho

1 cebola

2 ñoras ou 1 colher de sopa de páprica defumada

400g de bacalhau dessalgado

1 kg de espinafre sem os talos grossos

4 ovos

Sal

Azeite

Modo de preparo:

Leve ao fogo uma panela grande com água e deixe que ferva. Descasque e corte em lascas as batatas. Corte a cebola ao meio. Remova as sementes das ñoras e corte em tiras finas. Descasque os dentes de alho. Tire a pele do bacalhau e corte em pedaços grandes. Lave e corte o espinafre em tiras largas. Coloque a água fervendo, a batata, o alho, a cebola, a ñora e o bacalhau. Polvilhe um sal e regue com azeite. Deixe que ferva e acrescente todo o espinafre. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos em fogo médio. Destampe a panela e coloque 4 ovos separados. Polvilhe os ovos com um pouco de sal. Tampe novamente a panela e cozinhe por mais cinco minutos ou até que os ovos atinjam o ponto desejado. Sirva em seguida.

