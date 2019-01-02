Coletes amarelos e bermuda de ciclista: as apostas da moda para 2019

Bermuda de academia, colete amarelo e eventos de moda menores: tendências do mercado para 2019 Crédito: Montagem Gazeta Online

As passarelas em 2019, além de serem influenciadas pelos protestos franceses, também deve trazer uma queda da moda de rua. Veja abaixo as apostas para o próximo ano.

COLETES AMARELOS

Espelho da ebulição política europeia, a semana de moda de Paris deve enterrar o espírito otimista que tomou coleções após a eleição de Emmanuel Macron e aderir ao protesto visto nas ruas da cidade. Não será surpresa se as passarelas apontarem coletes amarelos como as peças-chave.

ABAIXO O 'STREET'

Fim da overdose "street" encrustada em vitrines. As maiores grifes do mundo deram a deixa no ano passado quando limaram tênis e moletons das passarelas em detrimento de um armário mais clássico, com saltos e casacos.

BERMUDA É A NOVA LEGGING

Quando o mundo decidiu perder uns quilos extras na esteira, a legging ganhou status de luxo. Agora, a moda encurtará as pernas e fará da bermuda de ciclista sua peça desejo. Kardashians e Hadids já aderiram ao "new look" de 2019, que dá cara nova ao visual esportivo, o "athleisure", que já estava com a lycra desgastada.

PASSARELA PULVERIZADA