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Minimalismo

Coletes amarelos e bermuda de ciclista: as apostas da moda para 2019

"Street style" deve ser a tendência que mais estará em baixa em 2019

Publicado em 

02 jan 2019 às 11:51

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 11:51

Bermuda de academia, colete amarelo e eventos de moda menores: tendências do mercado para 2019 Crédito: Montagem Gazeta Online
As passarelas em 2019, além de serem influenciadas pelos protestos franceses, também deve trazer uma queda da moda de rua. Veja abaixo as apostas para o próximo ano.
COLETES AMARELOS
Espelho da ebulição política europeia, a semana de moda de Paris deve enterrar o espírito otimista que tomou coleções após a eleição de Emmanuel Macron e aderir ao protesto visto nas ruas da cidade. Não será surpresa se as passarelas apontarem coletes amarelos como as peças-chave.
ABAIXO O 'STREET'
Fim da overdose "street" encrustada em vitrines. As maiores grifes do mundo deram a deixa no ano passado quando limaram tênis e moletons das passarelas em detrimento de um armário mais clássico, com saltos e casacos.
BERMUDA É A NOVA LEGGING
Quando o mundo decidiu perder uns quilos extras na esteira, a legging ganhou status de luxo. Agora, a moda encurtará as pernas e fará da bermuda de ciclista sua peça desejo. Kardashians e Hadids já aderiram ao "new look" de 2019, que dá cara nova ao visual esportivo, o "athleisure", que já estava com a lycra desgastada.
PASSARELA PULVERIZADA
O enxugamento da São Paulo Fashion Week fará com que eventos menores de outras capitais, como o Dragão Fashion Brasil, de Fortaleza, e o Minas Trend, de Belo Horizonte, ganhem mais atenção. Ganhará também a Casa de Criadores, de São Paulo, que atravessa momento singular com a passarela de protesto de seus novos estilistas.

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