Clinique lança linha de maquiagens para atividades físicas

. Crédito: Reprodução/ Instagram @clinique

Pensando nas pessoas que não abrem mão de se maquiar nem para ir à academia, a Clinique lançou sua linha FIT, com produtos pensados para serem usados durante as atividades físicas.

Todos os itens tem a premissa de, além de não fazer mal, já que não tem fragrância e são todos hipoalergênicos, eles também tratam da pele, uma das premissas da marca, que foi fundada por dermatologistas.

No Brasil, estão à venda seis itens, entre maquiagens, como base com acabamento leve, disponível em quatro cores, que promete duração de 12 horas e possui SPF 40, máscara de cílios resistente ao suor e a umidade, cheek flush, um pigmento líquido para lábios e bochechas, pó solto amarelo para neutralizar a vermelhidão. A linha também possui dois hidratantes: para o rosto, que controla a oleosidade, e refrescante, para o corpo.