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Clinique lança linha de maquiagens para atividades físicas

Todos os itens tem a premissa de, além de não fazer mal, já que não tem fragrância e são todos hipoalergênicos, eles também tratam da pele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 19:49

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 19:49

. Crédito: Reprodução/ Instagram @clinique
Pensando nas pessoas que não abrem mão de se maquiar nem para ir à academia, a Clinique lançou sua linha FIT, com produtos pensados para serem usados durante as atividades físicas.
Todos os itens tem a premissa de, além de não fazer mal, já que não tem fragrância e são todos hipoalergênicos, eles também tratam da pele, uma das premissas da marca, que foi fundada por dermatologistas.
No Brasil, estão à venda seis itens, entre maquiagens, como base com acabamento leve, disponível em quatro cores, que promete duração de 12 horas e possui SPF 40, máscara de cílios resistente ao suor e a umidade, cheek flush, um pigmento líquido para lábios e bochechas, pó solto amarelo para neutralizar a vermelhidão. A linha também possui dois hidratantes: para o rosto, que controla a oleosidade, e refrescante, para o corpo.
Os produtos estão à venda na Sephora, com valores entre R$ 99 (hidratante corporal) e R$ 209 (base).

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