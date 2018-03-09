Cientistas lançam projeto para desenvolver vacina contra zika

Vacinação Crédito: Reprodução

Um recente projeto britânico foi lançado com o objetivo de desenvolver uma vacina para proteger mulheres do vírus da zika que seja adequada para uso na gravidez. O projeto de 4,7 milhões de libras, financiado pelo Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido (DHSC, na sigla em inglês), que é gerenciado pela agência do governo Innovate UK, pretende fazer ensaios clínicos nos próximos três anos.

A pesquisa colaborativa é liderada pela Universidade de Liverpool e conta com o apoio da Universidade de Manchester e do Public Health England, a entidade de saúde pública da Inglaterra.

As mulheres grávidas continuam a ser a população com maior risco de uma infecção pelo vírus zika, devido às graves consequências pelas quais podem passar os bebês. No entanto, nenhuma vacina ou tratamento aprovado está atualmente disponível.

Para o professor Neil French, um dos responsáveis pelo estudo, o principal objetivo do trabalho é entregar vacinas e tratamentos que vençam as doenças infecciosas mais significativas em todo o mundo.

"Embora o atual surto de Zika tenha desacelerado, continua a existir um risco significativo de anormalidade fetal quando as mães grávidas se contaminam e a mudança climática aumenta a possibilidade de grandes epidemias ocorrerem em partes anteriormente não afetadas do mundo. Uma vacina pronta para usar reduziria dramaticamente a ameaça que enfrentamos de zika", disse French, diretor do Centro de Pesquisa Global de Vacinas da Universidade de Liverpool e Consultor Honorário em Doenças Infecciosas do Royal Liverpool University Hospital.

Os cientistas buscam assegurar a segurança do uso da vacina, baseada em um derivado seguro de uma vacina de varíola pré-existente, para que ela produza tanto linfócitos quanto anticorpos que gererem uma imunidade melhor e mais duradoura.