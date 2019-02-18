Bora tomar uma?

Cervejas sem glúten? É possível (e bem gostoso)!

A sommelière de cervejas Taynã Feitosa indica os melhores rótulos, com os preços e os lugares onde comprar

Publicado em 18 de fevereiro de 2019 às 13:10 - Atualizado há 6 anos

Você aí curte uma cervejinha mas tem problemas com glúten e, por conta disso, prefere evitar essa nossa bebida tão querida? Pois então, preciso te dizer que... seu problemas acabaram! O mercado brasileiro embarcou de vez nesta tendência – internacional – e tem investido cada vez mais em cervejas sem a presença da proteína encontrada em cereais, como a cevada e o trigo. Está cada vez mais fácil encontrar rótulos com esse tipo de restrição, seja em casas especializadas ou mesmo em bons supermercados.

Me lembro que, há uns oito anos atrás, trabalhei com uma moça celíaca e apaixonada por cerveja. Por isso, realizamos muitos happy hours na Casa do Cervejeiro, que fica ali no Horto Mercado, na Enseada do Suá, um dos poucos lugares da Capital que tinha cerveja artesanal - e sem glúten - na época.

As cervejas gluten-free são produzidas com cereais (ou outras fontes de carboidratos, como os tubérculos) sem glúten ou por meio de processos superespeciais que quebram as proteínas em certos momentos da fabricação da cerveja. Inclusive, listei aqui alguns rótulos incríveis que são a provas de que a exclusão da substância não altera o sabor e nem a qualidade da bebida.

1. Grisette Bio Gluten Free 250ml

Abro mão um pouquinho do meu papel técnico de sommelière para dizer que, pessoalmente, sou fã dessa cerveja. Ela é leve, muito refrescante, tem um amargor presente e encanta ao primeiro gole por conta da sua riqueza de sabores. A Grisette Bio é totalmente orgânica, livre de qualquer tratamento bioquímico.

Cervejaria Brasserie St-Feuillien, Bélgica

Preço médio: R$ 18

Onde comprar por aqui: Lojas Mestre-Cervejeiro.com

2. Tássila Session IPA 300ml

Essa belezinha brasileira é feita com o malte do trigo belga serraceno, lúpulo americano citra e outros cereais. O resultado é uma Session IPA muito refrescante, com sabores cítricos e premiada no Concurso Brasileiro de Cervejas de Blumenau, Santa Catarina.

Cervejaria Saint Beer, Brasil

Preço médio: R$ 18

Onde comprar por aqui: Casa do Cervejeiro, Bebidas Express e Motor Rockers.

3. Farrapos Sem Glúten Pilsen 600ml

A gaúcha Farrapos se orgulha em ser a primeira cervejaria do país a fabricar cervejas sem glúten. O processo de fabricação das cervejas glúten-free da marca (eles também têm cervejas nos estilos Pale Ale e Malzbier sem a proteína) consiste em retirar o glúten por meio da degradação das enzimas durante a fase de fermentação da cerveja. Tem coloração dourada e amargor leve.

Cervejaria Farrapos, Brasil

Preço médio: R$ 16

Onde comprar por aqui: Lojas Mestre-Cervejeiro.com

