Cerveja artesanal e gastronomia se harmonizam em jantar nas montanhas

Foi com essa pegada que a sommelière de cervejas Eliza Bottacine promoveu, no último mês, o primeiro jantar harmonizado com cervejas locais das montanhas capixabas