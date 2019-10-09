Coração

Cardiomiopatia: entenda condição vivida pela filha de Vampeta

Doença é grave e afeta cerca de 2 milhões de brasileiros por ano. Giovanna, filha do ex-jogador de futebol, precisou fazer um transplante do coração

Publicado em 9 de outubro de 2019

Coração humano: cardiomiopatia é um problema grave de causas ainda desconhecidas para a medicina Crédito: Shutterstock

Com 16 anos, a filha do ex-jogador de futebol Vampeta enfrentou uma doença grave, mas ainda muito comum entre os brasileiros: a cardiomiopatia. Segundo o Ministério da Saúde, o problema atinge cerca de 2 milhões de brasileiros por ano.

O caso da filha do Vampeta foi divulgado no programa Fantástico no último domingo (6). A adolescente - que mora em Miami há cinco anos - passou mal e precisou de um transplante de coração. Em um primeiro momento, os médicos achavam que se tratava de uma doença respiratória.

A condição dificulta a passagem do sangue do coração para o corpo, podendo causar uma insuficiência cardíaca. Os sintomas são parecidos com uma doença respiratória, como falta de ar e pernas e pés inchados. Dos quatro tipos que existem de cardiomiopatia, a mais recorrente é a dilatada, quando o coração não bombeia sangue suficiente. Esse tipo atinge jovens de 20 até idosos de 60 anos.

Ainda existem a cardiomiopatia restritiva, que o músculo fica rígido e compromete o fluxo de sangue; a hipertrófica, que deixa as paredes do coração mais espessas, bloqueando a passagem de sangue para fora do ventrículo; e a arritmogênica, mais rara, quando o tecido do músculo cardíaco é substituído por um cicatrizado, comprometendo os sinais elétricos do coração.

Giovanna, filha do ex-jogador Vampeta, teve cardiomiopatia e precisou fazer um transplante de coração Crédito: Reprodução/TV Globo

As causas ainda são desconhecidas para a medicina Entretanto, alguns fatores como pressão alta por muito tempo, infecções virais, distúrbios da tireóide, diabetes e alcoolismo contribuem para o surgimento do problema.

O tratamento depende muito do tipo de cardiomiopatia. Por isso, é muito importante procurar um cardiologista para a avaliação correta, assim como a realização de exames. Em geral, podem ser indicados medicamentos ou até mesmo a cirurgia.

Entretanto, é recomendado mudar o estilo de vida, com alimentação saudável e controle da pressão, assim como a prática de atividade física.

O cardiologista José Aid Sad explica que as cardiomiopatias podem ser de origem genética ou adquiridas.

"A principal cardiomiopatia genética que pode causar morte súbita em jovens é a hipertrofia, na qual ocorre um aumento da espessura do septo do ventrículo esquerdo, que pode causar obstrução à passagem de sangue para o corpo e levar a cansaço fácil e arritmias malignas", diz o médico.

O caso da filha do Vampeta, segundo José Aid, aparentemente pode ter sido decorrente de um processo infeccioso ou inflamatório causado por vírus que acomete o músculo cardíaco, denominado de miocardite. "Isso causa uma dilatação das câmaras cardíacas com enfraquecimento da musculatura e diminuição da força do coração em bombear o sangue para os corpo."

Segundo o cardiologista, na maioria das pessoas, quando o diagnóstico é feito na fase aguda e com tratamento adequado, é possível ter uma recuperação total da função cardíaca.

"Nesse caso da adolescente, provavelmente o diagnóstico foi tardio, e o coração perdeu grande parte da função, levando a uma falência do órgão é necessidade de transplante", destaca o especialista.

