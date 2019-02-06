Home
>
Vida
>
Cardápio de creche oferece achocolatado e biscoito doce para bebês

Cardápio de creche oferece achocolatado e biscoito doce para bebês

Mãe reclama que escola de rede municipal de Guarapari serve produtos açucarados às crianças de 1 ano, que não são próprios para a faixa etária, segundo a OMS e o Ministério da Saúde