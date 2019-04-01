Home
>
Vida
>
Brasileiros descobrem: 16 bactérias da microbiota podem indicar câncer

Brasileiros descobrem: 16 bactérias da microbiota podem indicar câncer

Para chegar ao resultado, os cientistas usaram 969 amostras fecais de bancos de dados internacionais, tanto de pessoas saudáveis quanto de indivíduos com câncer