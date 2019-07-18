Home
Beyoncé usa body de marca brasileira no clipe de "Spirit"

O clipe conta com passagens do longa, participação de sua filha mais velha, Blue Ivy, e ainda 10 looks poderosos

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 18 de julho de 2019 às 15:44

 - Atualizado há 6 anos

Beyoncé usa body assinado pela Maison Alexandrine no clipe de "Spirit". Crédito: Reprodução/ Instagram @maisonalexandrine

Beyoncé levou mais uma vez os fãs a loucura, ao lançar o clipe de Spirit, música gravada especialmente para a trilha sonora do filme "O Rei Leão". O clipe conta com passagens do longa, participação de sua filha mais velha, Blue Ivy, e ainda 10 looks poderosos. E entre eles, está um de etiqueta brasileira, trata-se de um body glamuroso assinado pela Maison Alexandrine - a peça tem bordados de pérolas, canutilhos e búzios com cristais. 

> Beyoncé usa vestido dourado na première de "O Rei Leão"

Além desse, outra peça que chamou a atenção foi um vestido digno de red carpet, da coleção de alta-costura verão 2019/20 da Valentino, que ela veste na abertura do clipe. 

Veja o clipe: 

No twitter, os usuários comentaram sobre os looks, e comemoraram toda a estética, cenário, e a participação super especial de Blue Ivy no clipe da cantora. 

