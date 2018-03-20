Celebridades

Beyoncé e Blue Ivy usam looks combinados em gala beneficente

O vestido usado pela cantora foi inspirado em uma armadura dourada que aparece no filme 'Pantera Negra'

Publicado em 20 de Março de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Beyoncé com o marido Jay-Z e a filha, Blue Ivy Crédito: anderson
A cantora Beyoncé costuma chamar atenção em qualquer evento que vá - e parte por causa de seus looks extravagantes. E não foi diferente na segunda edição do Wearable Art Gala, evento organizado por sua mãe, Tina Knowles, que ocorreu no sábado, 17, no Where Art Can Occur (WACO), em Los Angeles.
A cantora usou um vestido exclusivo criado pela a marca Falguni Shane Peacock inspirado em uma armadura dourada, já que o tema era Waco for Wakanda, país fictício do filme Pantera Negra.
"Queríamos criar uma obra de arte, inspirados na rainha guerreira núbia Amani-Xaquéto" disse a dupla de estilistas indianos ao portal WWD. "Os retalhos metálicos foram colocados estrategicamente no tecido para mimetizar o formato de uma armadura, assim como usados pelos soldados da Núbia. Sentimos que esta era a inspiração perfeita para criar para uma mulher tão forte quanto Beyoncé". A marca já havia trabalhado com a cantora para criar um dos looks do clipe de Formation.
Para completar, sua filha, Blue Ivy Carter, de seis anos, usou look combinando, com vestido dourado, criado pela estilista Anna Kiki, e peruca da mesma cor.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

