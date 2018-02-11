Bem longe do allah-la-ô para eles, o ritmo do carnaval é outro

Advogado Danilo Ribeiro Crédito: Marcelo Prest | GZ

O advogado Danilo Ribeiro, 31 anos, já tem programa para o feriadão de carnaval. Nada de fantasia, plumas, trio elétrico ou bloco de rua. Ele vai passar os dias com a cara nos livros mesmo. Até gosto de carnaval. Mas por necessidade vou focar nos estudos, conta ele, que está escrevendo a dissertação do mestrado.

Não só o Danilo, mas muita gente está em outro ritmo por esses dias, e bem longe do allah-la-ô. Se você também está pensando em um plano B para a época de folia, listamos algumas opções para te ajudar.

Se você pretende ficar de molho e com as pernas para o ar, uma boa escolha pode ser reunir os amigos para uma maratona de séries de TV.

Agora, se você se arrepia (no mau sentido) só de imaginar o bloco de rua passando na porta da sua casa, o melhor pode ser encarar o bloco dos incomodados e se mudar de mala e cuia neste feriado. Que tal um passeio na região serrana, local de tranquilidade, onde o ziriguidum dá lugar ao canto de passarinhos?

Uma pousada famosa na região de Pedra Azul, por exemplo, planeja receber os hóspedes com uma programação de jazz. Recebemos muita gente que não está nada a fim desse agito do carnaval. Muitas pessoas vêm de longe para conhecer a região nessa época e curtir o clima agradável, sem o calorzão do verão, conta a proprietária da pousada, Lilia Mello.

Entre os bichos

Ainda nas montanhas, longe do baticum carnavalesco, mas não tão quieto está o zoológico. Estaremos abertos durante todo o feriado. No carnaval passado, tivemos um ótimo movimento, sem lotação. É uma opção para quem quer curtir a natureza, sem o agito das grandes cidades, conta uma das administradoras do Zoo Park de Marechal Floriano, Rosângela Vieira.

Há quem vá aproveitar o feriadão para reforçar a espiritualidade. Em vez de samba, oração, meditação. Prova disso é o número recorde de inscritos no retiro do Mosteiro Zen-Budista, em Ibiraçu, que começou na sexta-feira e vai até terça.

Nossos retiros de carnaval são sempre muito procurados. Este ano, temos um grupo de quase 100 pessoas, gente de todo o Brasil. E aqui não é só meditação. Todas as atividades programadas são voltadas para o mindfulness. Até para comer tem um rito para desenvolver a mente de plena atenção, diz o abade do mosteiro, Daiju Bitti.

Entrada do Mosteiro Zen-Budista, em Ibiraçu Crédito: Marcelo Moryan

Pelo quinto carnaval consecutivo, a geógrafa Mayara Moraes Modolo, de 27 anos, vai trocar a purpurina e a serpentina pela oração. Ela e outros milhares de jovens terão como destino o Vinde e Vede, já consagrado retiro católico que acontece sempre nesse período.

Claro que é um evento com muitos momentos de oração, de introspecção. Mas a programação é variada e divertida também. Tem shows, teatro stand up... É uma oportunidade para rever amigos e fazer novas amizades, comenta a jovem, que é uma das organizadoras do evento.

Danilo, o estudioso, confessa que não vai ficar tão alheio à folia. Vou pelo menos assistir aos desfiles das escolas de samba pela televisão, afirma.

Outra Folia

Bloco dos maratonistas de séries: Aproveite o feriadão para virar as noites vendo séries de TV.

Bloco do sossego: Que tal visitar aquele parente no interior? Ou sem sabe passear pelas montanhas no Estado? Tem pousadas, restaurantes, zoológico. Só escolher! É a garantia de tranquilidade.

Bloco da fé: Igrejas e outras comunidades promovem retiros religiosos nesta época. Como o evento católico Vinde e Vede (até 13 de fevereiro).