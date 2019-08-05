Home
Bebida adaptada: saiba mais sobre a cerveja para cachorros

Bebida adaptada: saiba mais sobre a cerveja para cachorros

Rachel Martins, colunista da Revista.Ag, é quem mostra mais sobre a bebida, e ainda mostra uma joia para quem ama os gatos

A Gazeta

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 19:16

 - Atualizado há 6 anos

É o bicho Crédito: Divulgação

 

Cerveja para cães

Que tal tomar uma cerveja com o seu mascote? Calma, você toma a sua, e ele a dele. Sim, é possível fazer isso lá na Padaria Pet Vila Velha. O local fez uma parceria com a Cervejaria Colorado e lançou a “Cãolourado”, uma cerveja especial para cachorros, nos sabores carne e frango, sem teor alcoólico, claro. É apenas uma proteína líquida, rica em vitaminas e fibras. E o local é muito gostoso, vale a pena conhecer.

É o bicho Crédito: Divulgação

Joia para quem ama felinos

É impossível resistir a esse gatinho lindo, que nasceu das mãos do design de joias Ricardo Vieira. A gema do felino é de quartzo negro e a gravata borboleta é de ouro 18 quilates. Um luxo, né?

É o bicho Crédito: Divulgação

#eobichoag

Essa é a Mel, com sua dona Cleide Dias Monteiro. Gente, a Cleide é uma fãzona do É o bicho, sempre curte as postagens no Instagram e manda mensagens lindas. A Mel é filha única de quatro patas dela, tem dois anos e quatro meses, e também tem insta @mel.shihtzu.vv. Neste dia, as duas estavam curtindo um arraiá pet!

Adoramos!

