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Autoridades americanas aprovam antidepressivo em forma de spray nasal

Esketamina pode dar esperança aos pacientes adultos que resistem aos remédios disponíveis, como o Prozac; médico ressalta que tratamento deve ser administrado em um centro de saúde

Publicado em 

06 mar 2019 às 12:04

Publicado em 06 de Março de 2019 às 12:04

Crédito: HolgersFotografie/Pixabay
As autoridades dos Estados Unidos aprovaram o lançamento no mercado de um remédio apresentado como uma revolução no tratamento da depressão, uma doença minimizada por muitos, mas devastadora para os que são diagnosticados com o ela.
A agência americana de medicamentos (FDA, na sigla em inglês) seguiu as recomendações de especialistas e aprovou a esketamina em forma de spray nasal, que será comercializada com o nome de Spravato pela Janssen, a unidade farmacêutica da Johnson & Johnson's.
A esketamina pode dar uma nova esperança aos pacientes adultos que resistem atualmente aos remédios disponíveis, como o Prozac. O novo fármaco, pensado para pessoas que já testaram outros medicamentos, é apresentado como uma revolução no combate à depressão.
Pierre de Maricourt, médico do hospital Sainte-Anne de Paris, que participou de dois testes clínicos de fase 3 do medicamento, financiados pela Janssen, elogiou a aprovação do remédio. Ele destacou a "significativa efetividade e a velocidade de ação da esketamina em poucos dias, quando leva de seis a oito semanas para um antidepressivo convencional".
"Nosso programa de pesquisa sobre a esketamina em forma de spray nasal demonstra uma relação de risco-benefício positiva para os adultos que sofrem uma depressão resistente aos tratamentos atuais", disse Husseini K. Manji, diretora de terapias de neurociências na Janssen. O laboratório afirma que a molécula permite combater os pensamentos suicidas.
Maricourt ressaltou que o tratamento deve ser administrado em um centro de saúde para monitorar o paciente. Além disso, a FDA restringiu a distribuição do remédio, com uso sob vigilância médica, em razão do "potencial de abuso" do medicamento.
Kim Witczak, que representa os consumidores no painel da FDA e denuncia os efeitos colaterais dos antidepressivos desde a morte de seu marido, votou contra a autorização de venda por considerar que os testes podem ser insuficientes. A esketamina está relacionada à ketamina, que é usada como um anestésico em humanos e animais, mas que também é um narcótico.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 300 milhões de pessoas sofrem de depressão, uma doença que limita a capacidade de uma vida cotidiana normal, mas que tem sua gravidade frequentemente subestimada ou confundida com uma depressão passageira. Os casos mais graves podem levar ao suicídio. 

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