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Doença

Assédio moral no trabalho pode causar depressão

Pesquisas mostram que o mau relacionamento entre patrão e empregado pode desencadear transtornos mentais graves

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 19:24
Crédito: Pixabay
Um bom ambiente de trabalho está diretamente ligado à boa saúde do funcionário. Pesquisas mostram que o mau relacionamento entre patrão e empregado pode desencadear transtornos mentais graves. O chamado assédio moral é um dos motivos da depressão, que afasta cerca de 75 mil trabalhadores da função, segundo dados da Previdência Social de 2016. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2020, essa será a doença mais incapacitante do mundo.
"O pouco controle sobre o ritmo de trabalho, associado a cobranças agressivas, ambientes competitivos e falta de recompensas adequadas ao nível de dedicação trazem, além de insatisfação, grande angústia e ansiedade para o dia a dia do trabalhador. Afetam, assim, o seu desempenho profissional, as relações sociais e a sua saúde física e mental", diz Erick Petry, médico psiquiatra do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro.
Ser alvo de piadas, receber castigos do patrão ou passar por vários tipos de constrangimento não faz bem a ninguém. Mas será que só assédio moral no trabalho pode desencadear depressão e ansiedade em todo mundo? De acordo com a psicóloga Laura França, que é gerente de Recursos Humanos do Grupo Prontobaby, é necessário que haja uma predisposição do indivíduo ou um acúmulo de fatores.
"Temos que considerar que pode haver uma predisposição genética ou também que a pessoa pode estar passando por vários problemas ao mesmo tempo".
O preconceito contra a depressão é um dos fatores que dificultam o diagnóstico e o início do tratamento.
"Vivemos em uma sociedade na qual devemos estar felizes o tempo inteiro. Existe uma dificuldade enorme de pedir ajuda", afirma Laura.
Quanto antes o tratamento for iniciado, menor será o efeito da depressão sobre a mente e o corpo do paciente.
"Quando a pessoa está deprimida, ela tem alterações nos neurotransmissores que alteram os hormônios, provocando um aumento de cortisol, que, a médio prazo, eleva as chances de enfarte ou derrame", alerta Erick.
O tratamento é multidisciplinar e inclui orientação de psicólogo e psiquiatra. Dependendo do caso, é necessário fazer uso de antidepressivos. Ao perceber sintomas como insônia, alterações no apetite, irritabilidade e falta de vontade de fazer atividades prazerosas procure ajuda profissional.

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