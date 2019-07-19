As geladeiras deixam a cozinha para brilhar em outros ambientes

O clima mudou. Pelo menos na decoração. As geladeiras tradicionais, de aço inox ou pintura branca, ganharam adesivos coloridos, tons vibrantes, design retrô e estão saindo da cozinha para invadir outros ambientes da casa.



É na sala de estar de um apartamento de Itaparica, em Vila Velha, que uma minigeladeira de pés palitos, dessas de estilo vintage, aparece quase que como protagonista. “A sala de estar foi integrada com a varanda, não só para trazer mais espaço para o apartamento, mas também para ter um ambiente com mais funcionalidade”, explica o arquiteto Renzo Cerqueira, responsável pelo projeto.

Para entrar no tom do ambiente, com revestimento 3D, sofazão branco e móveis de madeira, o arquiteto (com o casal de moradores) optou pela geladeira na cor azul. “É para ter mais destaque. Como foram utilizadas muitas cores neutras, a minha sugestão foi aplicar toques de cores pontuais para trazer personalidade e vida ao espaço”, explica.

O local escolhido para colocar o eletrodoméstico foi um aparador, criando uma espécie de bar. Na parede, uma arte plotada dá um tom ‘divertido’ ao espaço. “A geladeira pode ser utilizada no dia a dia pelos moradores e visitantes. Ela serve de apoio para alimentos ou bebidas que não serão consumidos de imediato. E também, claro, para colocar o que for usado num determinado momento quando estiverem recebendo visitas”, explica Renzo.

Desenho exclusivo

Em outro apartamento de Vila Velha, a arquiteta Fernanda Julião já encontrou a geladeira na varanda quando chegou para fazer a reforma do espaço. “O desafio foi incorporar o eletrodoméstico no projeto de forma descontraída e charmosa, daí a ideia de fazer a plotagem com um desenho exclusivo feito por mim”, conta.

O projeto da varanda foi pensado para que o ambiente seja usado durante todo o ano. Tanto a arquiteta como os moradores optaram pelas cores laranja, turquesa e marrom, em composição com bege. “Também optamos por acabamentos texturizados, de alto brilho e fosco. A proposta para esse projeto é uso intenso, vivência diária, um gourmet de verdade não só para receber”, explica a arquiteta.

Ela conta que a varanda é a protagonista do apartamento do casal, que tem dois filhos. “E a geladeira acaba atraindo os olhares dos visitantes. A opção foi fazer a plotagem, pois assim como um papel de parede, a plotagem deu vida ao eletrodoméstico, e com passar do tempo pode ser renovado. É um projeto sustentável que permite a troca dos acabamentos sem a necessidade de descarte. Basta fazer uma nova composição que eles terão uma varanda nova”, conta Fernanda.

Além da composição do mobiliário, ela apostou no painel com estampa de rótulos de cerveja em baixo relevo, dando um ar boêmio ao espaço, e inserindo identidade a uma família cervejeira.

