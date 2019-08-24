Alimentação infantil

As comidas proibidonas na alimentação infantil

Dos 6 meses aos 6 anos, criança precisa de cardápio natural

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 22:55

Karla Lugon e o filho Bento: frutas, legumes e verduras não faltam no prato do menino Crédito: Vitor Jubini

Bento, de 1 ano, só se alimentou de leite materno até os seis meses de vida. De lá para cá, começou a experimentar frutas, legumes e verduras. Aos poucos, também foi provando das carnes e atualmente se amarra em quiabo, banana, ovo e todos os tipos de proteínas que são liberados para a idade. O menininho fica longe de açúcar, sal e outros itens ultraprocessados, comumente encontrados no supermercado. E todo esse planejamento alimentar é para fazer com que ele tenha uma saúde de ferro e aprenda a comer da forma correta desde cedo.

Ele foi bem tranquilo na introdução da comida. Tive muito leite, até doei, e isso me deixou tranquila, também. Hoje em dia ele come de três em três horas, de acordo com recomendação da nutricionista que me acompanha desde a gestação, diz a mãe do rapazinho, a servidora pública Karla Lugon Mazzoni, de 36 anos. Ela prepara refeições leves e, agora, está introduzindo queijo e outros derivados do leite, já que Bento já está liberado para comer esse tipo de alimento.

O fato é que, até os primeiros anos de vida, essas crianças não devem comer alimentos com açúcar, sal, comidas gordurosas e ingredientes processados ou industrializados. Isso não vai fazer com que ele não goste de açúcar no futuro, por exemplo, mas vai educá-lo desde cedo. Ele vai comer o açúcar, vai gostar, mas quando for o momento certo. Assim, ele vai consumir de forma moderada e consciente, evitando uma grande quantidade de doenças e complicações de saúde no futuro, explica a nutricionista Fabiana Sales.

Segundo a especialista, o maior problema que o mundo enfrenta hoje é que, cada vez mais cedo, os bebês estão tendo contato com produtos prontos, aqueles que ficam nas prateleiras dos supermercados e nos rótulos juram de pé junto que são totalmente saudáveis para crianças. Eles são práticos e acabam chamando a atenção da família por isso. Mas não são nutritivos. Dos 6 meses aos 6 anos há uma lacuna grande, mas, em suma, o cardápio deve ser feito à base de comida da feira, com muitas frutas, legumes, castanhas e carnes saudáveis, orienta.

Isso é o que também diz a pediatra especialista em Nutrição Materno-Infantil do São Bernardo Apart Hospital, Francine Fiorot Prando de Vasconcelos: A geração atual sofre pela falta de informação. Passamos a ser mais práticos e é barato oferecer uma papinha pronta, um biscoito, um alimento embalado às crianças, sobretudo quando elas passam dessa etapa de serem muito novos.

E acrescenta: a propaganda de um iogurte que diz que o produto tem ferro e cálcio e tudo o mais pode até ser verdade. Mas as mamães não podem esquecer que aquele produto também tem açúcar, corantes e conservantes, que são mais prejudiciais do que benéficos.

APRENDER A COMER

Todo o cuidado que Karla tem com o Bento é com o objetivo de ensiná-lo a se alimentar para a vida. E o esforço vai valer a pena. Tive acompanhamento da nutricionista e pediatra desde a gestação e o plano é que ele vá se acostumando com isso. Na hora das refeições, seja um lanchinho, não deixo que ele veja TV, não o distraio com nenhum celular ou tablet porque quero que ele entenda que aquele momento é dedicado à alimentação.

Mesmo com ele muito novo, Karla observa que os sinais já são positivos, o que a deixa contente. A servidora pública passa parte do dia fora de casa, mas isso não atrapalha no cardápio regrado do menino, que continua também se alimentando do leite materno. Eu sempre tive muito leite e como doei, quanto mais eu tirava, mais estimulava a produzir. Depois de um tempo passei a deixar o leite congelado em casa, conforme orientações, para servir de alimento para ele, finaliza.

CARDÁPIO

Fique longe

Até os 6 meses, o ideal é que a criança fique só no aleitamento materno. Depois disso, fica proibido açúcar, gordura, mel, sal e qualquer outra comida à base de ingredientes processados ou industrializados. A partir do 1º e 2º anos de vida é que as especialistas sugerem começar a liberar mais tipos de frutas, laticínios e pratos mais elaborados.

Prefira

Depois da fase do aleitamento, o bebê pode começar a experimentar frutas, legumes e verduras acompanhadas de algumas proteínas, como ovo (em casos especiais, a proteína é restrita). Depois, mais ou menos a partir dos 2 anos, podem ingerir alguns tipos de carboidratos e farinhas e só depois dessa fase é que podem começar a ter contato com quaisquer comidas que tenham açúcar e sal, que devem ser introduzidos no cardápio aos poucos e sob orientação profissional.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta