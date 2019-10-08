Luxo por algumas noites

As 8 casas mais caras para alugar por aplicativo no ES

Reunimos opções com algumas das casas mais luxuosas para alugar por aqui - disponíveis no Airbnb -, que proporcionam conforto, lazer e relaxamento a quem for

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 13:05 - Atualizado há 6 anos

Para muitos, parece que o luxo está a quilômetros de distância, mas, aqui no Espírito Santo, no quesito casas, ambientes ricos em natureza, espaço, lazer e boa decoração estão mais próximos do que os capixabas imaginam. E por isso, reunimos oito opções com algumas das casas mais caras para alugar por aqui - disponíveis no Airbnb -, que proporcionam conforto, lazer e relaxamento a quem for. E que, apesar do preço, não impedem que amigos se reúnam para curtir um final de semana, ou uma comemoração (fica a dica).

Casa da mata em Fradinhos Crédito: Reprodução/ Airbnb

Casa na mata em Fradinhos - R$ 2.000 por noite

“Desfrute do ar puro, do som da natureza, em um recanto que fará da sua estadia uma experiência mágica e relaxante”, é o que diz a descrição desta casa, localizada em Fradinhos, bucólico bairro de Vitória.

Casa em Anchieta Crédito: Reprodução/ Airbnb

Casa de Maria em Anchieta - R$ 1.600 por noite

Em Anchieta, a “Casa de Maria”, proporciona a vida à beira-mar, com jardim, fogão a lenha, churrasqueira, sauna, e cozinha ampla.

Casa de frente para lagoa em Guarapari Crédito: Reprodução/ Airbnb

Casa de frente para lagoa em Guarapari- R$ 1.500 por noite

Essa casa, em Meaípe, Guarapari, segunda sua descrição, possui acesso para a lagoa, garagem de embarcação e pier.

Além de 6 quartos, sala de jogos, sauna, churrasqueira, quadra poliesportiva, garagem para mais de 10 carros e uma grande piscina com cascata.

Apartamento em Guarapari Crédito: Reprodução/ Airbnb

Apartamento alto padrão em Guarapari - R$ 1.600 por noite

Esse apartamento, localizado na Enseada Azul, Guarapari, de acordo com o que diz no anúncio, além de ser totalmente completo, oferece jacuzzi, e é próximo a praia.

Casa em Domingos Martins Crédito: Reprodução/ Airbnb

Casa ampla e charmosa em Domingos Martins- R$ 1.500 por noite

Localizada em Domingos Martins, essa casa oferece ambiente familiar, comportando até 15 hóspedes. “Para pessoas buscando relaxar e passar um fim de semana tranquilo em meio à natureza exuberante do local”, é o que especifica o anfitrião do local.

Mansão na rota do lagarto em Pedra Azul Crédito: Reprodução/ Airbnb

Mansão na rota do lagarto - R$ 1.000 por noite

Essa casa, em Pedra Azul, atrai na descrição pela lareira, e oportunidade de desfrutar de passeios na rota do lagarto

Casa de praia em Mucuri Crédito: Reprodução/ Airbnb

Casa de praia em Mucuri - R$ 1.200 por noite

Essa casa, localizada no condomínio Manoá Eco Vila dentro da Praia 2 em Costa Dourada, fica a 30 Km de Itaúnas. Segundo a descrição, além de ser equipada com todos eletrodomésticos necessários, a casa também conta os serviços de 1 cozinheira e 1 arrumadeira. E estrutura na praia e piscina para usuários do condomínio.

Casa em Pedra Azul Crédito: Reprodução/ Airbnb

Casa em Pedra Azul perto do quadrado - R$ 1.400 por noite

A descrição desse local diz: "casa construída com carinho para você hospedar com conforto até 6 casais". A casa dispõe de 4 quartos com suítes canadenses em cima (1 banheiro para dois quartos, com entrada pelos quartos), sala, cozinha e suite master com hidromassagem no térreo e área de serviço. Além de cômodas de 4 gavetas nos quartos superiores, e área de lazer do condomínio com campo Society, 2 piscinas, sauna e salão de festas.

