Home
>
Vida
>
Aprenda a tirar o odor de mofo das roupas no armário

Aprenda a tirar o odor de mofo das roupas no armário

"É preciso ter cuidado ao armazenar as roupas de frio para não passarmos a impressão de descuido e desleixo", avalia a colunista da Revista.Ag Luciana Almeida