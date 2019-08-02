Aprenda a fazer uma deliciosa paleta de cordeiro com especiarias

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 19:55
- Atualizado há 6 anos
Ingredientes:
01 paleta de cordeiro
1/2 xícara de azeite
1 xícara de vinho branco
1 colher de chá de cominho em pó
1 colher de sopa de canela em pó
1 colher de chá de coentro em pó
1 colher de chá de gengibre ralado
1 colher de sopa de mostarda em grãos
1 cebola picada
1 cenoura em rodelas
1 aipo picado
1 alho poró picado
2 dentes de alho
5 tomates em cubos
1 ramo de alecrim
1 ramo de tomilho
02 folhas de louro
Sal e pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Sobre o pernil, disponha todos em ingredientes e deixe marinando de um dia para o outro. Transfira apenas o marinado para uma panela funda em fogo alto deixe evaporar o álcool. Junte o pernil, cubra com água e em fogo baixo cozinhe lentamente por cerca 2h30. Retire o pernil quando a carne já estiver bem macia. Deixe o molho reduzir. Retire as folhas de louro e bata tudo no liquidificador. Regue ao servir.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o