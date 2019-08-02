Home
Aprenda a fazer uma deliciosa paleta de cordeiro com especiarias

Aprenda a fazer uma deliciosa paleta de cordeiro com especiarias

O chef Gustavo Corrêa é quem ensina essa receita deliciosa

Gazeta Online

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 19:55

 - Atualizado há 6 anos

Paleta de cordeiro com especiarias Crédito: Divulgação

 

Ingredientes:

01 paleta de cordeiro

1/2 xícara de azeite

1 xícara de vinho branco

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de chá de coentro em pó

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de sopa de mostarda em grãos

1 cebola picada

1 cenoura em rodelas

1 aipo picado

1 alho poró picado

2 dentes de alho

5 tomates em cubos

1 ramo de alecrim

1 ramo de tomilho

02 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Sobre o pernil, disponha todos em ingredientes e deixe marinando de um dia para o outro. Transfira apenas o marinado para uma panela funda em fogo alto deixe evaporar o álcool. Junte o pernil, cubra com água e em fogo baixo cozinhe lentamente por cerca 2h30. Retire o pernil quando a carne já estiver bem macia. Deixe o molho reduzir. Retire as folhas de louro e bata tudo no liquidificador. Regue ao servir.

