Aprenda a fazer um delicioso Rigatoni alla papalina

Publicado em 19 de julho de 2019 às 19:15
- Atualizado há 6 anos
Ingredientes:
500g de rigatoni
100g de bacon picadinho
500 ml de creme de leite
1 xícara de ervilhas frescas
1/2 xícara de caldo de frango
1 colher de sopa de azeite
1 cebola média picadinha
2 dentes de alho picadinhos
1 colher de sopa de manteiga
100g de presunto de Parma em tirinhas
100g de cogumelos Paris laminados
2 colheres de sopa de cebolinha verde fina (ciboullete) picada
2 colheres de sopa de grana padano ralado
6 ovos caipira
1 colher de sopa de sálvia picada + 1 maço de folhas de sálvia frita
Lascas de grana padano
Modo de preparo:
Dourar o bacon na mistura manteiga e azeite.
Adicionar a cebola, o alho e o alho-poró e refogar bem.
Juntar os cogumelos e deixar murchar.
Adicionar o caldo de frango e deixar reduzir.
Juntar o creme de leite, o grana padano e a sálvia picada; deixar encorpar.
Adicionar as ervilhas e as tiras de Parma. Acertar o tempero.
Juntar a massa pré-cozida, a cebolinha e misturar.
Servir bem cremoso com 1 ovo frito de gema mole e lascas de grana padano e sálvia frita.
Se precisar, junte mais caldo de frango para acertar a cremosidade.
