Comer sem culpa

Aprenda a fazer um delicioso Rigatoni alla papalina

O chef Juarez Campos ensina a preparar essa receita deliciosa e surpreendente

Publicado em 19 de julho de 2019 às 19:15 - Atualizado há 6 anos

Ingredientes:

500g de rigatoni

100g de bacon picadinho

500 ml de creme de leite

1 xícara de ervilhas frescas

1/2 xícara de caldo de frango

1 colher de sopa de azeite

1 cebola média picadinha

2 dentes de alho picadinhos

1 colher de sopa de manteiga

100g de presunto de Parma em tirinhas

100g de cogumelos Paris laminados

2 colheres de sopa de cebolinha verde fina (ciboullete) picada

2 colheres de sopa de grana padano ralado

6 ovos caipira

1 colher de sopa de sálvia picada + 1 maço de folhas de sálvia frita

Lascas de grana padano

Modo de preparo:

Dourar o bacon na mistura manteiga e azeite.

Adicionar a cebola, o alho e o alho-poró e refogar bem.

Juntar os cogumelos e deixar murchar.

Adicionar o caldo de frango e deixar reduzir.

Juntar o creme de leite, o grana padano e a sálvia picada; deixar encorpar.

Adicionar as ervilhas e as tiras de Parma. Acertar o tempero.

Juntar a massa pré-cozida, a cebolinha e misturar.

Servir bem cremoso com 1 ovo frito de gema mole e lascas de grana padano e sálvia frita.

Se precisar, junte mais caldo de frango para acertar a cremosidade.

