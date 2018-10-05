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Comer sem culpa

Aprenda a fazer este surpreendente 'pudim de brócolis'

A chef Cleide Morais complementa a sua mesa de domingo com este prato encantador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 19:04

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 19:04

. Crédito: Vitor Jubini
 
Ingredientes:
2 xícaras de chá de folhas de brócolis cozido
1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
2 colheres de sopa de farinha de trigo
1 colher de chá de sal
4 claras em neve
2 gemas
semente de gergelim
Modo de preparo:
Liquidificar os brócolis, a farinha de trigo, o requeijão, as claras e as gemas com sal.
Untar uma forma com buraco no meio (16 cm).
Colocar o creme e levar ao forno preaquecido a 180 graus em banho-maria, por
30 minutos.
Esfriar, desenformar e salpicar as sementes de gergelim.
Rendimento:
6 porções
Complexidade:
Fácil
 
Custo:
R$ 7,50

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