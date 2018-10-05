Aprenda a fazer este surpreendente 'pudim de brócolis'

. Crédito: Vitor Jubini





Ingredientes:

2 xícaras de chá de folhas de brócolis cozido

1/2 xícara de chá de requeijão cremoso

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

4 claras em neve

2 gemas

semente de gergelim

Modo de preparo:

Liquidificar os brócolis, a farinha de trigo, o requeijão, as claras e as gemas com sal.

Untar uma forma com buraco no meio (16 cm).

Colocar o creme e levar ao forno preaquecido a 180 graus em banho-maria, por

30 minutos.

Esfriar, desenformar e salpicar as sementes de gergelim.

Rendimento:

6 porções

Complexidade:

Fácil





Custo: