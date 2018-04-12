Aprenda a como usar tons metalizados na decoração

O Metalizado pode ser usado em diversos espaços Crédito: Wildson Nascimento de Faria

Os tons metalizados raramente eram cogitados quando o assunto era decoração, mas agora a história mudou e o dourado, prata, bronze e entre outras cores metálicas, chegam a cena e são tendência no universo da ornamentação de ambientes. "O uso de tons metalizados na decoração volta a ser tendência conferindo glamour e sofisticação aos ambientes independente do estilo a ser seguido. Podemos usa-lo no clássico, casual, contemporâneo, romântico, retrô e entre todos, fazendo a diferença com a aplicação dosada das diferentes tonalidades que cabem a cada espaço e com uso sem exageros" explicou a arquiteta Najla El Aouar.

Ela ainda comenta que a variedade de peças oferecidas pelo mercado, possibilita usar o material desde pequenos detalhes até grandes destaques. "Com uma grande procura, a indústria moveleira investiu também nos acabamentos de mobiliário como as lâminas metalizadas e tintas, nos possibilitando explorar ainda mais a criatividade para o desenvolvimento de peças exclusivas".

Os detalhes podem ser destaque com os tons metálicos Crédito: Camila Santos

Não existe uma regra para o uso dos tons, porém o ideal é usa-lo com moderação, em algum ponto de destaque da casa. "Desta forma valoriza-se o material, aparentemente nobre, sem sobrecarregar o ambiente", comentou a arquiteta Letícia Costalonga. Existem também outras formas de investir no estilo. "Caso a pessoa, fique receosa de enjoar, vale a pena investir em papel de parede, colcha, algum detalhe avulso que seja fácil ser retirado" explicou Letícia.

Os tons metálicos também podem ser usados em revestimentos Crédito: CAMILA SANTOS u

Mas para aqueles que querem renovar algum cantinho da casa, o revestimento em tons metálicos é a pedida certa, sendo ideal para banheiros e cozinha. A arquiteta indica combinar o metalizado com materiais de revestimento fosco, a fim de realçar o seu brilho.