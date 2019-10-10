Aparelho auditivo é aliado de idosos contra as quedas

Velhice saudável

A diminuição da audição relacionada às quedas foi tema de um estudo americano

Sofrer alguns tombos faz parte da vida de todos, desde a infância. Entretanto, para os idosos, cair pode agravar outras doenças, causar lesões graves ou até a morte. Relatório da Organização Mundial da Saúde mostrou que as quedas acima dos 65 anos são frequentes em cerca de 35% dessa população, subindo para 42% aos 70 anos.

Para reduzir essas chances, especialistas apostam no uso de aparelhos auditivos. A diminuição da audição relacionada às quedas foi tema de um estudo americano, intitulado Hearing Loss and Falls Among Older Adults in the United States. A pesquisa avaliou pessoas de 40 a 69 anos. De acordo com o levantamento, mesmo uma perda pequena no grau de audição triplicou o número de quedas. Aliás, o risco foi 140% maior para cada 10 decibéis perdidos.

A solução com os cuidados de audição pode reverter esse número. Os aparelhos artificiais têm se intensificado ano a ano. Agora, o cuidado com a queda já é uma das prioridades. Já há tecnologia brasileira, inclusive, com processadores internos que “avisam” quando o idoso cair. As vibrações do corpo emitem um alerta para contatos cadastrados, informando inclusive o endereço onde ela está. Tudo na mesma hora.

Em outros aparelhos, há botões de emergência, que podem ser acionados. Já soluções mais avançadas receberam sensores que monitoram a atividade cardíaca, enquanto que outros têm traduções de diversos idiomas.

Existem sintomas comuns que destacam a perda auditiva, ainda mais com a idade avançada. Isso não quer dizer que uma pessoa mais jovem esteja imune. Afinal, o problema é muito comum e atinge mais de 150 mil pessoas por ano, segundo o Ministério da Saúde. Os sinais incluem zumbido, sensibilidade ao som e até mesmo isolamento social. Por isso, é sempre recomendado procurar um médico de confiança para a avaliação do caso.

