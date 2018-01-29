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Parasitas

Anvisa proíbe venda de lote de filé de peixe congelado

O alimento foi reprovado em testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz - LACEN-SP e o resultado acusou a presença de dois tipos de parasitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 18:05

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 18:05

Anvisa determina recolhimento de lote analisado Crédito: Reprodução
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de um lote de filé de peixe congelado Polaca do Alasca, da marca Qualitá, que pertence ao Grupo GPA. A interdição é referente ao lote A170216036J, com validade 16/02/2019, por conter evidências de matéria estranha indicativa de risco. A interdição do lote foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (26).
O alimento foi reprovado em testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz - LACEN-SP. O resultado acusou a presença de dois tipos de parasitas, cestóides da Ordem Trypanorhynca e nematóide da Família Anisakidae. Fica proibida a comercialização do lote do produto em todo território nacional. Além disso, a Agência também determinou que a empresa Companhia Brasileira de Distribuição, responsável por distribuir o produto, promova o recolhimento do estoque existente no mercado do lote citado.
Procurada, a marca Qualitá esclarece, através de nota, que, em cumprimento a determinação da Anvisa, solicitou o recolhimento do lote A170216036J do Filé de Peixe Congelado Polaca do Alasca 500g de todas as lojas que eventualmente possuem o produto em gondola.
A marca esclarece ainda que realiza análises periódicas do item em questão, atendendo aos requisitos de qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento, e se coloca à disposição dos clientes que desejem trocar o produto do lote em questão em qualquer loja que comercializa o item.
A Qualitá informa ainda que não tem registro de manifestação relacionada a não-conformidade deste produto e se coloca à disposição de seus clientes pelo telefone 0800 15 2134, de segunda-feira à sábado, das 9h às 18h.

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