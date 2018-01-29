Anvisa proíbe venda de lote de filé de peixe congelado

Anvisa determina recolhimento de lote analisado Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de um lote de filé de peixe congelado Polaca do Alasca, da marca Qualitá, que pertence ao Grupo GPA. A interdição é referente ao lote A170216036J, com validade 16/02/2019, por conter evidências de matéria estranha indicativa de risco. A interdição do lote foi publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (26).

O alimento foi reprovado em testes realizados pelo Instituto Adolfo Lutz - LACEN-SP. O resultado acusou a presença de dois tipos de parasitas, cestóides da Ordem Trypanorhynca e nematóide da Família Anisakidae. Fica proibida a comercialização do lote do produto em todo território nacional. Além disso, a Agência também determinou que a empresa Companhia Brasileira de Distribuição, responsável por distribuir o produto, promova o recolhimento do estoque existente no mercado do lote citado.

Procurada, a marca Qualitá esclarece, através de nota, que, em cumprimento a determinação da Anvisa, solicitou o recolhimento do lote A170216036J do Filé de Peixe Congelado Polaca do Alasca 500g de todas as lojas que eventualmente possuem o produto em gondola.

A marca esclarece ainda que realiza análises periódicas do item em questão, atendendo aos requisitos de qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento, e se coloca à disposição dos clientes que desejem trocar o produto do lote em questão em qualquer loja que comercializa o item.