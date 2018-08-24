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Dengvaxia

Anvisa altera indicações para uso de vacina contra a dengue

A vacina aumenta o risco de hospitalização ou de dengue grave das pessoas que nunca tiveram contato com o vírus

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 19:02
Por outro lado, sua eficiência é maior quando aplicada em pessoas que já apresentaram algum subtipo da doença Crédito: Arquivo
A vacina contra a dengue, chamada de Dengvaxia, aumenta o risco de hospitalização ou de dengue grave das pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, quando infectados pela primeira vez. Por outro lado, sua eficiência é maior quando aplicada em pessoas que já apresentaram algum subtipo da doença.
Essas constatações, obtidas após cinco anos de monitoramento, levaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a anunciar a alteração na bula da vacina.
Foram feitas três alterações na bula da vacina Dengvaxia. A primeira, no sentido de restringir o uso para indivíduos soropositivos, referindo-se àqueles que já tiveram dengue e moram em áreas endêmicas.
A segunda alteração inclui, no texto, uma definição mais clara para o que é considerado área endêmica: aquelas onde pelo menos 70% das pessoas ou ou mais já tiveram contato com o vírus.
Por fim, inclui a contraindicação de uso da vacina para indivíduos que nunca tiveram dengue (soronegativos).
Para a aprovação destas alterações, a Anvisa considerou que a vacina é comprovadamente eficaz na prevenção de um novo episódio de dengue para pessoas que já tiveram alguma forma da doença. Outro fator decisivo é o fato da Dengvaxia ser a única vacina para dengue aprovada no Brasil, que sazonalmente sofre com epidemias da doença, informou a Anvisa por meio de nota, ao afirmar que essas alterações estão de acordo com recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

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