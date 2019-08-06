Amaro Lima abre seu baú para a Revista.Ag

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 17:27
- Atualizado há 6 anos
Capixaba da gema, o músico Amaro Lima, 40 anos, traz como herança de família o gosto pela arte e cultura do Espírito Santo. Ex-integrante da banda Manimal, ele foi um dos responsáveis por levar elementos da nossa música para fora do Brasil. “Essa minha paixão pela música nasceu com o meu pai. Ele foi um dos primeiros DJ’s do Espírito Santo junto com o Golias. A gente já acordava com música. Um dia era Caetano, no outro Iron Maiden, Genival Lacerda... Isso me ensinou a ver a beleza da música em si e não ter preconceito de estilos. Na minha casa é música o tempo todo, tenho trilha sonora para tudo. O congo foi uma dessas influências”, conta ele, ao revelar a inspirações para sua formação artística. Com novos planos para a carreira, Amaro acaba de lançar um novo projeto de músicas autorais. “Um show inédito vai ser apresentado em outubro. Já havia um pedido dos fãs por essas novas composições e tenho uma coisa minha de deixar um legado que alcance uma nova geração. Tem coisas que precisam ser ditas independente do tempo”. Agora, ele curte o tempo como pai da Ana, de 3 anos, fruto do relacionamento de 17 anos com Dani Klein. “Ser pai é uma coisa linda. A Ana é uma criança esperada, desejada. Já tínhamos essa vontade e demos chance para o destino. È uma delícia ser pai”, revela.
Presente inesquecível
A guitarra foi um presente de um fabricante de instrumentos para mim. Como todos os instrumentos recebem nomes, foi feita uma campanha na internet para batizá-la. O nome vencedor foi Marina, uma das famosas músicas da banda.
Lembrança de Viagem
O pelúcia do Mestre Yoda, da trilogia Star Wars, que comprei na Time Square, na primeira vez que estive em Nova Yorque. Sou apaixonado por todo universo dos filmes.
Não dou, não troco e não vendo
Minha casaca elétrica feita pelo Mestre Vitalino, da Barra do Jucu. Usei durante meus 11 anos no Manimal. A meu pedido, ela foi esculpida com um moicano colorido. Hoje uso como objeto de decoração na minha casa.
Não sai da minha casa
A foto que tirei com meu irmão Alexandre Lima na primeira turnê da banda Maninal pela Europa, em 1998. O registro foi feito por um membro do grupo na Praça do Comércio, em Portugal.
Guardo com carinho
Minha coleção de camisas do Rio Branco. Aprendi com o meu pai e com meu tio a torcer para o alvinegro. Foi para ver o time jogar que estive em um estádio pela primeira vez.
