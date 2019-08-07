Aleitamento materno

Agosto Dourado: 5 dicas na hora de escolher a poltrona de amamentação

No mês do incentivo ao aleitamento materno, arquitetas ensinam como montar o espaço perfeito para as mães amamentarem os bebês

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 17:53 - Atualizado há 6 anos

Todo ano, em agosto, a amamentação vira a pauta principal. A campanha Agosto Dourado procura promover o aleitamento materno como fonte exclusiva de nutrição nos primeiros seis meses de vida do bebê e complementar até os dois anos. Em 2019, o tema escolhido foi “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação: hoje e para o futuro”.

O objetivo da ação é conscientizar a população sobre a importância do gesto. A segurança e o conforto também são imprescindíveis na hora de montar este cenário tão cotidiano na maternidade e a decoração exerce um papel muito importante nesse processo.

Ao projetar o quarto do bebê, um dos itens imprescindíveis é a poltrona de amamentação, que se apresenta como uma ambientação perfeita para essa conexão materna. O móvel precisa priorizar o bem-estar, a privacidade do estar localizado em um cantinho calmo e silencioso. Além disso, seu posicionamento facilita o dia a dia da criança que, depois de alimentada, segue com seu soninho.

Para ajudar nessa escolha primordial, o Estúdio Uvva, do trio de arquitetas Barbara Marins, Gabriela Hipólito e Juliana Flauzino, reuniu alguns modelos e dicas inspiradoras.

Além delas, as arquitetas Cristiane Schiavoni e Elaine Faustino marcam presença com orientações e ideias para posicionar o mobiliário nos quartos de bebês.

Projeto Estúdio Uvva Crédito: Manu Oristanio

Poltrona de amamentação em um quarto grande:

A poltrona de amamentação se tornou a grande aliada para as mamães nessa fase delicada. Sendo assim, a decoração do quarto do bebê precisa estar preparada para receber este móvel tão importante. E em ambientes mais amplos, o modelo pode ser maior.

Neste projeto, as profissionais escolheram uma poltrona espaçosa e que envolve esse momento materno. O jeans conversa com o rosa degradê aplicado na parede com boiserie. Em um cantinho especial, próximo ao berço, a mamãe tem um lugar aconchegante para apoiar costas e braços. A capa removível simplifica o processo de limpeza. “Bem-estar, ergonomia e conforto regem nossas escolhas”, afirma Juliana Flauzino.

Projeto Estúdio Uvva Crédito: Manu Oristanio

Poltrona de amamentação em um quarto pequeno:

O tamanho do ambiente influencia diretamente na escolha da poltrona de amamentação. E há sempre como inseri-la no projeto ao aproveitar o vão entre o berço e a parede. Em tom neutro, a peça atua como um apoio importante para cabeça, costas e braços da mãe.

Móvel que será utilizado com intensa frequência, é imprescindível considerar alguns elementos de atenção como a largura ideal para cada tipo de corpo e um encosto funcional que termine na altura da cabeça e apoio para os braços. Além disso, a presença de almofadas soltas e macias facilita o dia-a-dia.

Projeto Cris Schiavoni Crédito: Carlos Piratininga

Um toque de modernidade:

É possível inovar na hora de eleger o modelo da poltrona. A arquiteta Cristiane Schiavoni trouxe uma cadeira Egg para acrescentar notoriedade ao quarto. Além disso, ela acomoda corretamente a lombar e possibilita o apoio da cabeça no momento da amamentação. O desenho moderno foge do tradicional, deixando o ambiente convidativo e charmoso.

A cor azul claro, aplicado no mobiliário e detalhes como o papel de parede, oferece delicadeza e serenidade.

Projeto Cris Schiavoni Crédito: Carlos Piratininga

Poltrona de amamentação com pufe:

Neste projeto da arquiteta Cristiane Schiavoni, o modelo possui um diferencial importante: o pufe para apoio dos pés ajuda muito no descanso materno. Como recomendação, o item pode ser exatamente da altura do assento ou levemente mais baixo. “O essencial é elevar as pernas”, ressalta Cristiane.

Outra questão valiosa ressaltada pela profissional diz respeito à altura da poltrona e da mamãe. “No nosso trabalho precisamos considerar essa relação de proporções para não causar dores entre o levantar e sentar. De forma alguma podemos quebrar essa áurea de relaxamento. Sempre gosto que a gestante e a futura mamãe prove a poltrona antes da decisão final de compra”, destaca.

Projeto: Elaine Faustino Crédito: Mariana Lima

Cantinho de amamentação:

Nesse quartinho assinado pela arquiteta Elaine Faustino, a poltrona com balanço foi posicionada ao lado da janela, que por sua vez tem a privacidade e a proteção da persiana para controle da iluminação externa. Ainda do ladinho do berço, a mãe pode sentar comodamente e elevar os pés no pufe.

Na proposta de decoração da profissional, o toque especial da decoração ficou por conta da gallery wall formada por quadros de diferentes tamanhos e cores. As delicadas Candy Colours, presentes nos objetos, enchem o cômodo de luz e alegria, além atuar como tons que acalmam os pequenos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta