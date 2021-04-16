Abril azul: 1 em cada 100 crianças pode ser diagnosticada com autismo

Conscientizar sobre a condição autista é o objetivo da campanha Abril Azul. “Os estudos sobre o tema são, de certa forma, recentes e não muito divulgados, o que cria uma série de estigmas que prejudicam diagnóstico e tratamento adequado capazes de garantir avanços, trazer qualidade de vida e respeito à individualidade da criança”, considera o o pediatra Ramon Minarini, da Samp.

O neurologista Raphael Moreira Teixeira, do Vitória Apart Hospital, esclarece que não há cura para o autismo, mas existem um conjunto de medidas que podem melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do paciente. Entre elas, a integração social dos pacientes com as demais crianças e apoio psicológico tanto as pacientes quanto aos pais. “Algumas intervenções do ponto de vista medicamentoso pode contribuir para o controle da agitação, concentração e melhora do sono. Por último, é preciso lembrar que a ferramenta mais importante para ajudar os pacientes portadores de autismo é a informação e a conscientização sobre essa condição. Programas amplos de conscientização contribuem para a redução do preconceito, para trazer mais esclarecimento aos pais e familiares e geram inclusão social mais pertinente”, considera.