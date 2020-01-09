A pessoa bipolar muda de humor toda hora? Entenda o transtorno

Diferentemente do que muitos pensam, o paciente bipolar não tem oscilações de humor ao longo do dia. As variações duram por um período de tempo. A fase de depressão, em que o paciente fica triste e perde o prazer de fazer atividades corriqueiras do dia a dia, por exemplo, dura pelo menos duas semanas. A fase de mania ou hipomania, em que ele passa a maior parte do tempo com autoestima superelevada, muita energia e pensamentos acelerados, dura pelo menos quatro dias. Quem convive com uma pessoa bipolar percebe claramente essa quebra no padrão de funcionamento dela.