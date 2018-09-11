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Setembro amarelo

A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil

Associação Psiquiátrica da América Latina pretende lançar campanhas ao longo do chamado Setembro Amarelo para alertar sobre o assunto e oferecer apoio e ajuda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 11:04

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 11:04

Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos Crédito: Pixabay
No Brasil, há um suicídio a cada 45 minutos. No mundo, há uma tentativa a cada três segundos e um suicídio a cada 40 segundos. No total, chega-se a 1 milhão de suicídios no planeta. Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos.
Em um esforço para mudar esses números, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que a data de 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Há quatro anos a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM), promove a campanha nacional Setembro Amarelo.
> A vida foi posta em xeque em cima da Terceira Ponte
O presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina (Apal) e superintendente técnico da ABP, Antônio Geraldo da Silva, destacou a importância da campanha para prevenção e conscientização. Esses números são altíssimos, mas nós sabemos que são falhos. Mesmo assim, são assustadores.
CRIANÇAS E JOVENS
Pelos dados da OMS, o suicídio é a terceira maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, e a sétima entre crianças de 10 a 14 anos de idade. O caminho, segundo Silva, é adotar medidas preventivas de ajuda e auxílio.
> Suicídio coletivo na ponte e a falta de empatia
É uma maneira de a gente salvar vidas porque 90% dos suicídios poderiam ser evitados se as pessoas tivessem acesso a tratamento e pudessem tratar a doença que leva ao suicídio, afirmou o presidente da Apal.
Segundo o psiquiatra, em geral, a maior parte das pessoas que tenta colocar fim à própria vida sofre de algum tipo de transtorno mental. Os estudos mostram que 100% de quem se suicida têm uma doença mental. Os trabalhos mostram isso. Nem 100% de quem pensa em suicídio têm doença mental, mas 100% de quem se suicida têm transtorno mental, afirmou.
REDES SOCIAIS
- Crédito: Pixabay
A Associação Psiquiátrica da América Latina (Apal) pretende lançar campanhas nas redes sociais ao longo deste mês para alertar sobre suicídio e oferecer apoio e ajuda. Antônio Geraldo da Silva disse que os especialistas devem abordar o assunto e buscar mais informações com psiquiatras.
A ABP quer levar isso à população. A ABP quer popularizar. Nós estamos levando isso para as escolas, empresas e instituições, afirmou o médico. O que entristece os membros da ABP é ver que as pessoas querem abordar o assunto, mas negando a doença mental, que a depressão ou a esquizofrenia existam.
> Setembro Amarelo
Ele destacou ainda que se a gente negar que a doença mental existe, como vai falar de suicídio, sabendo que 100% de quem se suicida têm doença mental?. É uma doença como outra qualquer. Não escolhe etnia, cor, nada.
DROGAS
O psiquiatra Jorge Jaber, membro fundador e associado da International Society of Addiction Medicine, especialista no tratamento de dependentes químicos, ressaltou que o uso de álcool e drogas é o segundo maior fator depois das doenças psiquiátricas, como ansiedade e depressão, que leva ao aumento de suicídios.
> Sabe a empatia? Pulou da ponte hoje
Segundo ele, o suicídio é a causa de morte mais facilmente evitável entre todas as doenças. Enquanto doenças infecciosas, cardiovasculares e tumores precisam de grande aporte médico e cirúrgico de alto custo, o impedimento médico do suicídio pode ser atingido com remédios bem mais baratos e somente conversando com o paciente.
Para Jaber, o fundamental é dar atenção e escutar aquele que pensa em cometer suicídio. O fato de alguém que tenta suicídio ser escutado por cerca de 20 minutos pode impedir que ele tenha o impulso de cometer o ato. Ouvir o suicida salva a vida dele.
> Por que a Terceira Ponte precisa ser fechada para evitar suicídio?
Na clínica onde atende dependentes químicos, Jaber informou que ao menos 20% dos pacientes internados tentaram se matar. Quanto mais as pessoas falarem sobre o suicídio, menos ele ocorrerão disse.

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