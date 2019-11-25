Conheça os benefícios da alimentação natural para o seu cachorro

Anote a receita de uma comida caseira para cães
Ingredientes:
105g de carne bovina magra
20g de fígado bovino fresco
60g de batata-doce
60g de inhame
30g de abóbora
35g de cenoura
20g de chuchu
20g de brócolis
01 colher de café de azeite
01 colher de café de óleo de coco
Uma pitada de sal light
Como fazer:
Cozinhe todos os ingrediente separadamente em fogo brando, se possível a vapor. Escorrer e misturar. Adicionar o azeite, o óleo de coco e o sal. Servir ao animal. A receita rende uma porção/dia