"Até hoje não consigo passar na rua onde o crime aconteceu"

Em entrevista exclusiva, ela conta como tem sido a vida nesses nove meses sem o marido Gerson, assassinado em dezembro de 2018. Revela que ocupa o tempo cuidando dos netos, que evita ir a eventos sociais e que ainda tem a esperança de ser feliz novamente. Além de ter doado todo o dinheiro do imbróglio. "Não quero esse dinheiro maldito".

Vitória
Publicado em 06/10/2019 às 10h18
