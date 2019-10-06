Rita Camata
"Até hoje não consigo passar na rua onde o crime aconteceu"
Em entrevista exclusiva, ela conta como tem sido a vida nesses nove meses sem o marido Gerson, assassinado em dezembro de 2018. Revela que ocupa o tempo cuidando dos netos, que evita ir a eventos sociais e que ainda tem a esperança de ser feliz novamente. Além de ter doado todo o dinheiro do imbróglio. "Não quero esse dinheiro maldito".
