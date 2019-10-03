Conheça a nova colunista de sexo da Revista.ag. Confira a entrevista

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 08:00
- Atualizado há 6 anos
Ao longo dos anos a fisioterapeuta Virginia Pelles se descobriu escritora e consultora de sexo. Sucesso nas noites de segunda-feira na rádio Litoral FM, agora você também vai poder acompanhar tudo sobre esse universo em A Gazeta - no site e no jornal de final de semana. Virgínia é uma das novas colunistas da Revista.ag. "A intenção é falar sobre tudo, toda essa energia vital que nos move, motiva mas que também nos deixa à flor da pele", conta.
Pós-graduada em Saúde do Idoso, ela diz que sempre sonhou em trabalhar com pessoas mais velhas. "Mas financeiramente não era recompensada". Foi então que ela decidiu criar uma empresa voltada para prestação de serviço em sexualidade feminina e se tornou referência no assunto no Estado. Confira a entrevista!
Sou fisioterapeuta e trabalhei com reabilitação de pessoas. Mas como tive problemas na minha vida sexual, que se agravaram depois da minha primeira gestação gemelar, resolvi me especializar na área de Saúde da Mulher. Vi que não era um problema só meu, e sim de muitas mulheres, então resolvi estudar para me tratar e também todas as que conhecia. Trabalhei com massoterapia e atendimento domiciliar pelo programa no interior do Estado, já que havia pouco público na minha área de especialização. Em paralelo atendia pacientes com disfunções pélvicas e sexuais.
Sempre amei o envelhecimento, fiz uma pós-graduação em Saúde do Idoso, queria entender a fundo os desafios do envelhecimento feminino. Mas financeiramente não era recompensada, foi quando o meu marido incentivou a fazer um MBA em Gerenciamento de Projetos, onde mudou tudo em minha vida. Minha monografia foi sobre a criação de uma empresa voltada para prestação de serviço em sexualidade feminina, chamada 'Lado Bom do Casamento'. Foi a partir daí que comecei. Na época eu e meu marido estávamos desempregado, com 4 filhos, então resolvi lançar o primeiro curso. Foi nesse momento que percebi que entendia muito sexo e gostava de ajudar pessoas com problemas nessa área. Quando o assunto é sexo as pessoas querem soluções mais rápidas.
O 'Lado Bom do Casamento' cresceu e hoje tem sede própria onde dou vários cursos e realizo atendimento em consultório à homens e mulheres. Também dou palestras por todo o Brasil na área da sexualidade, além de treinamento empresarial com foco em relacionamentos, inteligência emocional, qualidade de vida e saúde. Me descobri escritora e lancei o livro 'O Lado Bom do Casamento', onde falo da sexualidade feminina para um público cristão (onde tenho a minha maior área de atuação); lancei esse ano uma marca própria de lingerie com meu nome. E a parte que mais me orgulho é a que sou voluntária nas igrejas por todo o Brasil, dando palestras para jovens, homens, mulheres e casais. E acredito que não vou parar por aí, pois são muitos os desafios para criar quatro filhos, já penso em algo na área da maternidade também.
Nos últimos anos a transformação é surreal. Tivemos descobertas incríveis, principalmente na área da sexualidade feminina. Um exemplo, há 15 anos não falávamos tanto de sexo dentro das igrejas e escolas, como temos falado nesses últimos anos. Muitas pessoas percebem que sexo não é apenas o ato em si, ele passa por vários caminhos que vai desde o autoconhecimento até a possibilidade de gerar uma vida.
Sim, infelizmente. Vivemos em uma sociedade com muitos machistas, e sempre tem aqueles que tentam falar gracinhas. Mas ignoro, a minha missão de transformar vidas em busca de uma sexualidade plena é maior que esses babacas.
A coluna vai se chamar "À flor da Pelles", um trocadilho com sobrenome e com tudo que tem nos incomodado. A intenção é falar sobre tudo, toda essa energia vital que nos move, motiva mas que também nos deixa à flor da pele.
