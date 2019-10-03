Conheça a nova colunista de sexo da Revista.ag. Confira a entrevista

O 'Lado Bom do Casamento' cresceu e hoje tem sede própria onde dou vários cursos e realizo atendimento em consultório à homens e mulheres. Também dou palestras por todo o Brasil na área da sexualidade, além de treinamento empresarial com foco em relacionamentos, inteligência emocional, qualidade de vida e saúde. Me descobri escritora e lancei o livro 'O Lado Bom do Casamento', onde falo da sexualidade feminina para um público cristão (onde tenho a minha maior área de atuação); lancei esse ano uma marca própria de lingerie com meu nome. E a parte que mais me orgulho é a que sou voluntária nas igrejas por todo o Brasil, dando palestras para jovens, homens, mulheres e casais. E acredito que não vou parar por aí, pois são muitos os desafios para criar quatro filhos, já penso em algo na área da maternidade também.