Feira

Evento reúne moda, arte e gastronomia em shopping

O Spasso Lab, na Serra, é gratuito e terá 40 expositores de roupas, artesanatos, doces e diversos outros produtos artesanais

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 15:06 - Atualizado há 6 anos

A contação de histórias deve entreter a criançada Crédito: divulgação

A união entre moda, arte, design e gastronomia poderá ser apreciada no Spasso Lab, entre os dias 03 e 06 de outubro. O Shopping Montserrat, na Serra, vai receber a primeira edição do evento e contará com 40 expositores que levarão artesanatos, roupas, doces, cervejas artesanais e muitos outros produtos feitos pelos atores da economia criativa e circular.

O público vai contar ainda com uma programação gratuita diversa de talk’s com especialistas em empreendedorismo, oficinas de artesanato e apresentações musicais. As crianças vão ter atrações especiais como histórias contadas pela pedagoga Kika Amorim. Os talk´s vão reunir nomes de peso como o de Wallace Vieira, empresário e idealizador do portal Mentores SA. Outra presença confirmada é a da consultora de empresas na área de comportamento humano, Fabíola Saquetto, que vai conversar com o público sobre liderança feminina, com base no seu programa “Sucesso e Batom”.

Várias marcas de roupa também vão expor suas peças Crédito: divulgação

O consumo consciente e a valorização do trabalho feito à mão são os principais objetivos do evento, segundo uma das idealizadoras e design Denise Vieira. “Serão expostas roupas de moda autoral feminina, moda infantil, artesanatos e muitos outros produtos. Quem está começando agora o negócio, ou tem uma pequena produção, terá o espaço voltado para apresentar o seu produto. Nosso objetivo é ajudar que esse trabalho circule e seja valorizado”, disse.

Diversos produtos artesanais serão expostos, inclusive para a decoração Crédito: divulgação

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta