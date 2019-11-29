O primeiro museu da maquiagem será aberto em Nova York

Você já deve ter se perguntado como eram feitas as maquiagens há anos atrás, né? Em maio de 2020 você poderá descobrir. E isso, graças a abertura do museu de maquiagem - o Makeup Museum -, no Meatpacking District de Manhattan, em Nova York. O local mostrará, além de toda a história da maquiagem, o impacto social que ela teve ao longo das décadas, já que revisitará milhares de anos de beleza por meio de exposições rotativas, apresentando uma década de cada vez.
Segundo a Glamour, a exposição de estréia do Makeup Museum recebe o nome de Pink Jungle: 1950 Makeup in America e contará a história da década que marcou o nascimento da indústria cosmética moderna. Foi também um período de beleza que impactou a cultura pop e a crescente indústria da mídia - do batom vermelho de Marilyn Monroe ao olho gatinho de Brigitte Bardot.
Com uma experiência imersiva e muitos cosméticos antigos - incluindo produtos para a pele usados ??por Marilyn Monroe e Greta Garbo, a exposição convida as pessoas a explorar a década de formação em beleza em primeira mão.
O Makeup Museum ficará localizado na 94 Gansevoort Street por seis meses, com planos de abrir uma capitânia permanente de Nova York e outros locais nos EUA.