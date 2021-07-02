Modelo capixaba desfila em Paris ao lado de Kendall Jenner e Bella Hadid

A modelo capixaba Raynara Negrine (Joy Model), que tem chamado atenção do mercado fashion internacional, foi destaque do desfile de Jacquemus, realizado nesta quarta-feira (30), em Paris. A coleção "La Montagne" foi apresentada na "Cité du Cinéma", locação ambientada como uma montanha, inspiração do estilista nesta temporada.
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Raynara dividiu a passarela com consagradas supermodelos como Kendall Jenner e Bella Hadid. Revelada pela mesma agência de tops como Lais Ribeiro e Aline Weber, a Joy Model, a brasileira foi descoberta em 2017, e desde então coleciona em seu currículo desfiles para Chanel, Fendi e Celine.
HISTÓRIA
Aos 17 anos, a jovem conquistou performance rara entre modelos iniciantes. Em janeiro, foi destaque do desfile da Chanel, em Paris, com contrato de exclusividade com a grife em todo território francês. Em Milão, abrilhantou o desfile da Fendi e foi escalada para abrir a apresentação da Del Core. Já em Nova Iorque, foi a eleita da Proenza Schouler. Esse ano, ela foi a única brasileira que integrou a "Top Newcomers", do Models.com, prestigiada publicação que sinaliza os estreantes que dominarão campanhas e passarelas de todo o mundo.
Filha de empregada doméstica, a jovem driblou as dificuldades até consagrar-se modelo. "Quando me disseram que eu faria desfiles na Europa, demorou para minha ‘ficha cair’. Uma menina que saiu de uma cidade pequena e, num piscar de olhos, estava trabalhando para Chanel, em Paris, e agora para Fendi, na Itália. Só acreditei quando pisei na passarela. Estou muito honrada e é um sonho que eu estou realizando", disse.