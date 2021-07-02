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Brilhando no exterior

Modelo capixaba desfila em Paris ao lado de Kendall Jenner e Bella Hadid

Filha de empregada doméstica, a brasileira  Raynara Negrine roubou a cena no desfile de Jacquemus

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 02:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

02 jul 2021 às 02:00
Raynara Negrine no desfile de Jacquemus
A modelo Raynara Negrine no desfile de Jacquemus, em Paris Crédito: Divulgação Joy Model
A modelo capixaba Raynara Negrine (Joy Model), que tem chamado atenção do mercado fashion internacional, foi destaque do desfile de Jacquemus, realizado nesta quarta-feira (30), em Paris. A coleção "La Montagne" foi apresentada na "Cité du Cinéma", locação ambientada como uma montanha, inspiração do estilista nesta temporada.
Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Raynara dividiu a passarela com consagradas supermodelos como Kendall Jenner e Bella Hadid. Revelada pela mesma agência de tops como Lais Ribeiro e Aline Weber, a Joy Model, a brasileira foi descoberta em 2017, e desde então coleciona em seu currículo desfiles para Chanel, Fendi e Celine.

HISTÓRIA

Aos 17 anos, a jovem conquistou performance rara entre modelos iniciantes. Em janeiro, foi destaque do desfile da Chanel, em Paris, com contrato de exclusividade com a grife em todo território francês. Em Milão, abrilhantou o desfile da Fendi e foi escalada para abrir a apresentação da Del Core. Já em Nova Iorque, foi a eleita da Proenza Schouler. Esse ano, ela foi a única brasileira que integrou a "Top Newcomers", do Models.com, prestigiada publicação que sinaliza os estreantes que dominarão campanhas e passarelas de todo o mundo.
Raynara Negrine
Raynara Negrine está na lista das mais promissoras do mundo Crédito: Divulgação/ Thiago Teotônio
Filha de empregada doméstica, a jovem driblou as dificuldades até consagrar-se modelo. "Quando me disseram que eu faria desfiles na Europa, demorou para minha ‘ficha cair’. Uma menina que saiu de uma cidade pequena e, num piscar de olhos, estava trabalhando para Chanel, em Paris, e agora para Fendi, na Itália. Só acreditei quando pisei na passarela. Estou muito honrada e é um sonho que eu estou realizando", disse.

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