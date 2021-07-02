Modelo capixaba desfila em Paris ao lado de Kendall Jenner e Bella Hadid

A modelo Raynara Negrine no desfile de Jacquemus, em Paris Crédito: Divulgação Joy Model

A modelo capixaba Raynara Negrine (Joy Model), que tem chamado atenção do mercado fashion internacional, foi destaque do desfile de Jacquemus, realizado nesta quarta-feira (30), em Paris. A coleção "La Montagne" foi apresentada na "Cité du Cinéma", locação ambientada como uma montanha, inspiração do estilista nesta temporada.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Raynara dividiu a passarela com consagradas supermodelos como Kendall Jenner e Bella Hadid. Revelada pela mesma agência de tops como Lais Ribeiro e Aline Weber, a Joy Model, a brasileira foi descoberta em 2017, e desde então coleciona em seu currículo desfiles para Chanel, Fendi e Celine.

HISTÓRIA

Aos 17 anos, a jovem conquistou performance rara entre modelos iniciantes. Em janeiro, foi destaque do desfile da Chanel, em Paris, com contrato de exclusividade com a grife em todo território francês . Em Milão, abrilhantou o desfile da Fendi e foi escalada para abrir a apresentação da Del Core. Já em Nova Iorque, foi a eleita da Proenza Schouler. Esse ano, ela foi a única brasileira que integrou a "Top Newcomers", do Models.com, prestigiada publicação que sinaliza os estreantes que dominarão campanhas e passarelas de todo o mundo.

Raynara Negrine está na lista das mais promissoras do mundo Crédito: Divulgação/ Thiago Teotônio