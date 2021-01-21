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Cerimônia americana

Posse de Biden: especialistas analisam looks de Kamala Harris, Michelle Obama e da nova primeira-dama

O tom roxo, usado pela vice-presidente, está associado com a realeza, a nobreza e a espiritualidade. Já o azul mais suave, escolha de Jill Biden,  transmite confiança, lealdade e calma. Já o vinho, opção da ex-primeira-dama, é a mistura da cor vermelha e azul, cada uma representa um partido
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

21 jan 2021 às 18:05

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 18:05

A vice-presidente eleita Kamala Harris e seu marido Doug Emhoff chegam para a cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta- feira, 20 de janeiro de 2021
A vice-presidente eleita Kamala Harris e seu marido Doug Emhoff. Kamala escolheu para posse o sobretudo roxo e, por baixo, vestido no mesmo tom. Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
Os holofotes na cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se voltaram para o discurso, as apresentações musicais e os looks. Quem atraiu as atenções foi a vice-presidente Kamala Harris, a primeira mulher a assumir o posto.
Kamala Harris chegou com um sobretudo roxo e, por baixo, vestido no mesmo tom. A consultora de imagem Loraynne Pavezi explica que look monocromático passa uma mensagem de elegância. E que a escolha da cor para a cerimônia não foi aleatória. "O roxo está associado à realeza, nobreza e espiritualidade. Também é a cor da magia e está ligada à teologia 'do feminismo e do movimento gay'", diz. Loraynne complementa dizendo que a cor também representa a organização Women's Social and Political Union, na qual as mulheres reivindicaram ao direito do voto.
A vice-presidente usou um conjunto de Christopher John Rogers, jovem estilista negro em ascensão em Nova York. Rogers costuma trabalhar com mulheres negras e já vestiu Rihanna, Cardi B e a ex-primeira-dama Michelle Obama. O colar de pérolas usado por Harris é do designer porto-riquenho Wilfredo Rosado.

Mensagem de unidade

Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, escolheu um look monocromático - sobretudo, blusa de gola alta e calças largas - em um tom de vinho, na mesma cartela. "É uma cor fria e elegante, que representa a nobreza. Também é a mistura da cor vermelha e azul, cada uma representa um partido. É uma mensagem subliminar, os stylist pensam em tudo", ressalta Loraynne.
O ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle Obama chegam para a cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta- feira, 20 de janeiro de 2021
Barack e Michelle Obama. A ex-primeira-dama usou conjunto de um estilista negro: Sergio Hudson, jovem talento americano. Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
Segundo o site "The Hill", o bipartidarismo também está inserido na simbologia do roxo, que é um meio caminho entre o azul, cor dos democratas, e o vermelho, tom dos republicanos. Transmite uma mensagem de unidade e solidariedade.
Para quem quer usar o look monocromático, a consultora da imagem Renata Cani diz que não tem como errar. "Pode escolher o mesmo tom de cor ou tons diferentes e tecidos diferentes que acabam criando texturas e dando a sensação de camadas, que eu acho maravilhoso", explica. 

Lealdade

A primeira-dama Jill Biden optou pelo azul mais suave. O conjunto é da americana Alexandra O'Neill, estilista que apoia o consumo sustentável na moda e redução do desperdício. A estilista costuma vestir estrelas de Hollywood como Kate Hudson, Constance Wu, Felicity Jones, Laura Dern, Priyanka Chopra e Thandie Newton.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a esposa Jill Biden acenam ao chegarem à Casa Branca, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, após a cerimônia de posse.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a esposa Jill Biden que optou por um look azul mais suave Crédito: ALEX BRANDON/ESTADÃO CONTEÚDO
As escolhas, segundo Renata, mostram as personalidades de cada uma. "O uso das cores tem a ver com estilo. Acho que a opção do azul foi por conta da cor ser a preferida das mulheres. A tonalidade transmite confiança, lealdade e calma. A estratégia de cor foi fantástica visto o papel que cada uma ocupa", diz a consultora de imagem.
O presidente Joe Biden e Doug Emhoff, marido de Harris, optaram pelo estilista americano Ralph Lauren, um dos ícones da moda no século XX.

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