Posse de Biden: especialistas analisam looks de Kamala Harris, Michelle Obama e da nova primeira-dama

A vice-presidente eleita Kamala Harris e seu marido Doug Emhoff. Kamala escolheu para posse o sobretudo roxo e, por baixo, vestido no mesmo tom. Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO

Os holofotes na cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se voltaram para o discurso, as apresentações musicais e os looks. Quem atraiu as atenções foi a vice-presidente Kamala Harris, a primeira mulher a assumir o posto.

Kamala Harris chegou com um sobretudo roxo e, por baixo, vestido no mesmo tom. A consultora de imagem Loraynne Pavezi explica que look monocromático passa uma mensagem de elegância. E que a escolha da cor para a cerimônia não foi aleatória. "O roxo está associado à realeza, nobreza e espiritualidade. Também é a cor da magia e está ligada à teologia 'do feminismo e do movimento gay'", diz. Loraynne complementa dizendo que a cor também representa a organização Women's Social and Political Union, na qual as mulheres reivindicaram ao direito do voto.

A vice-presidente usou um conjunto de Christopher John Rogers, jovem estilista negro em ascensão em Nova York. Rogers costuma trabalhar com mulheres negras e já vestiu Rihanna, Cardi B e a ex-primeira-dama Michelle Obama. O colar de pérolas usado por Harris é do designer porto-riquenho Wilfredo Rosado.

Mensagem de unidade

Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, escolheu um look monocromático - sobretudo, blusa de gola alta e calças largas - em um tom de vinho, na mesma cartela. "É uma cor fria e elegante, que representa a nobreza. Também é a mistura da cor vermelha e azul, cada uma representa um partido. É uma mensagem subliminar, os stylist pensam em tudo", ressalta Loraynne.

Barack e Michelle Obama. A ex-primeira-dama usou conjunto de um estilista negro: Sergio Hudson, jovem talento americano. Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo o site "The Hill", o bipartidarismo também está inserido na simbologia do roxo, que é um meio caminho entre o azul, cor dos democratas, e o vermelho, tom dos republicanos. Transmite uma mensagem de unidade e solidariedade.

Para quem quer usar o look monocromático, a consultora da imagem Renata Cani diz que não tem como errar. "Pode escolher o mesmo tom de cor ou tons diferentes e tecidos diferentes que acabam criando texturas e dando a sensação de camadas, que eu acho maravilhoso", explica.

Lealdade

A primeira-dama Jill Biden optou pelo azul mais suave. O conjunto é da americana Alexandra O'Neill, estilista que apoia o consumo sustentável na moda e redução do desperdício. A estilista costuma vestir estrelas de Hollywood como Kate Hudson, Constance Wu, Felicity Jones, Laura Dern, Priyanka Chopra e Thandie Newton.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a esposa Jill Biden que optou por um look azul mais suave Crédito: ALEX BRANDON/ESTADÃO CONTEÚDO

As escolhas, segundo Renata, mostram as personalidades de cada uma. "O uso das cores tem a ver com estilo. Acho que a opção do azul foi por conta da cor ser a preferida das mulheres. A tonalidade transmite confiança, lealdade e calma. A estratégia de cor foi fantástica visto o papel que cada uma ocupa", diz a consultora de imagem.