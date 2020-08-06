Quarentena: aprenda a tratar as olheiras em casa

Julianne explica que dá pra tratar dois tipos de olheiras em casa: as pigmentadas, mais acastanhadas, e as vasculares, que ficam um pouco mais azuladas Crédito: Divulgação

Elas conseguem acabar com qualquer visual. Você pode estar radiante, cheia de energia e com aquele look mara! Mas se tiver com olheiras, fica com aparência de cansada. Não tem jeito. Se você não se importa com elas, tudo bem. Mas muitos homens e mulheres reclamam das olheiras e, hoje, a médica Julianne Wagmacker vai dar dicas de como amenizá-las. "Na verdade, vamos tratar de dois tipos delas: as pigmentadas, mais acastanhadas, e as vasculares, que ficam um pouco mais azuladas", explica ela.

Ela vai utilizar um balde de gelo ou um copo de água bem gelada dois sachês de chá de camomila e um creme específico para área de olhos. Mas caso você não tenha esse creme em casa, pode usar o óleo de amêndoas para finalizar com a massagem no local.

O primeiro passo é pegar um sachê e deixar dentro do balde de gelo ou dentro do copo com a água bem gelada por cinco minutos. "Em seguida, repousamos o sachê na região sobre os olhos fechados durante cinco a dez minutos. Depois desse tempo, passamos um creme específico para a área de olhos com movimentos semicirculares, por duas a três vezes por semana", acrescenta Julianne. Confira o passo a passo no vídeo abaixo: