Ambulante visita loja diariamente para ver foto da filha na vitrine

Modelo Larissa Almeida emocionou internautas ao mostrar vídeo do pai orgulhoso de vê-la em vitrine Crédito: Twitter/@larialbarraz

A palavra do dia é apoio. É o que o vendedor ambulante César Gusmão demonstra ao visitar uma grande loja de departamentos diariamente para ver as fotos da filha, a modelo Larissa Almeida, na vitrine. A história foi contada pela própria na internet.

"E meu pai que passa na C&A quase todo dia só pra me ve na vitrine", publicou ela, no Twitter, no último domingo. Na sequência, ela publicou o vídeo do pai olhando a vitrine e a enchendo de elogios.

"Eu vivo postando coisas sobre ele e quando postei no Twitter, eu só pensei 'mais uma vez, vou mostrar a fofura do meu pai aqui'. Mas não achei que iria chegar tão longe assim", disse a modelo, que é de Duque de Caxias (RJ), ao jornal Extra sobre a repercussão.

Larissa contou ao jornal que o pai foi seu maior apoiador na carreira de modelo. Ele que a levou a uma agência para seguir na carreira. Afinal, a filha tem um 1,79m e é belíssima.

E ele foi certeiro. Logo de cara, a jovem venceu o concurso The Look of The Year, da Joy Models, e começou a batalhar um espaço. Segundo Larissa, ela modela desde 2017 e começou a ganhar espaço após se mudar para São Paulo, chegando a trabalhar na Itália.

Mas nem tudo são flores. Larissa conta que o preconceito em alguns castings ainda a traumatizam. Ao jornal, ela contou de um caso em que disseram que seu nariz parecia de porco e outro em que disseram para ela nem aparecer na seleção pois os estilitas não gostavam de negros.

Independente destas situações, ela encontra conforto na namorada, que trabalha como fotógrafa de moda, e no pai, o eterno apoiador. O sonho de Larissa é oferecer uma situação melhor para ele.

"Quero poder dar o mundo a ele e tudo o que ele sempre sonhou, assim como fez comigo", disse ao jornal.