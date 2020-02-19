5 sugestões de calçados para arrasar no look de carnaval

Os agitos da melhor época do ano já começaram e todo mundo ama se produzir pra curtir a folia. Mas a produção não está completa sem acessórios e sandálias - ou sapatos - que dão aquele diferencial no look. Os calçados podem colaborar muito para o sucesso do visual.
Há quem aproveite a temporada de festas em bailes de fantasia, nos desfiles de escola de samba e em bloquinhos e a boa notícia é que existe calçado ideal pra cada um desses eventos. Separamos alguns modelinhos pra você se inspirar e curtir a folia em grande estilo.