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Estilo

5 sugestões de calçados para arrasar no look de carnaval

Selecionamos alguns modelinhos de calçados pra você se inspirar e caprichar no visual durante a temporada de festas

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 17:21
Conheças as apostas para os pés na folia. Crédito: Divulgação
Os agitos da melhor época do ano já começaram e todo mundo ama se produzir pra curtir a folia. Mas a produção não está completa sem acessórios e sandálias - ou sapatos - que dão aquele diferencial no look. Os calçados podem colaborar muito para o sucesso do visual.
Há quem aproveite a temporada de festas em bailes de fantasia, nos desfiles de escola de samba e em bloquinhos e a boa notícia é que existe calçado ideal pra cada um desses eventos. Separamos alguns modelinhos pra você se inspirar e curtir a folia em grande estilo.

Calçados que são tendência no Carnaval 2020

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