Vickie White, a doutora filha do papa da medicina reprodutiva do ES

Vickie White, a doutora filha do papa da medicina reprodutiva do ES

Junto da irmã Cindy, Vickie lançou perfil do Instagram para tratar de reprodução humana de um jeito descomplicado e abre seu baú de memórias e novos projetos para a Revista.AG

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 10:00

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Fernando Madeira

Quando tinha 13 anos, a médica Vickie White, 26 anos, passeava por Guarapari quando fez amizade com uma menininha de Brasília, que estava de férias no balneário capixaba. Depois de brincar com a garota, foi até os pais dela e, de repente, surgiu o assunto “reprodução humana”. Mesmo com pouca idade, ela não pensou duas vezes antes de levar a tal família até seu pai, Jules White, que acabara de trazer técnicas inovadoras da inseminação ao Estado, direto da medicina de ponta que os Estados Unidos tinham desenvolvido.

“Desde menina via meu pai sendo reconhecido na rua, todo mundo sempre agradecendo a ele... E eu sempre quis aquilo também”, conta. Toda essa admiração não veio em vão. Junto da irmã, Cindy White, ela lançou um perfil de Instagram (@irmaswhiteoficial) só para falar, de um jeito descomplicado, do pioneirismo do pai na área da reprodução humana.

  Crédito: Fernando Madeira

“As pessoas têm muitas dúvidas, e a gente quis falar de reprodução de um jeito que todo mundo entenda. E está funcionando. Nesta semana soube de uma cliente de outro estado que veio ao Espírito Santo só para se consultar com a gente”, fala. Cindy está quase terminando a residência, em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram

Aquele que sempre nos inspira, nos guia, nos motiva e nos apoia em tudo. Pai, amigo, mestre, exemplo de ser humano e colega de profissão. No seu aniversário não poderíamos deixar de dizer o quanto te amamos. Você é nossa referência de vida e esperamos seguir tudo o que o senhor nos ensinou. Que possamos retribuir pelo menos um pouquinho de tudo o que o senhor sempre fez e faz não só por nós, mas por todos ao seu redor. Obrigado por tudo! Pela forma como nos educou, pela sua dedicação e exemplo. Que neste e em todos os outros dias Deus te dê muita saúde, paz, amor, felicidades, sucesso e muitos momentos como esse para celebrarmos juntos! Feliz aniversário!! ????? . #irmaswhite #avanti #filhasdareproducao #filhasdafiv #reproducaohumana #bebedeproveta #sonhos #amor #dream #believe #act #familia

Uma publicação compartilhada por Filhas da Reprodução (@irmaswhiteoficial) em

E é essa a trilha que Vickie também deve tomar. “Vou fazer residência na mesma área”, conta ela, que tocará a clínica do pai ao lado da irmã.

  Crédito: Fernando Madeira

VIckie White: "Esse anel é uma joia de família. Foi da minha avó, passou para minha mãe e hoje ele é meu. Uso em ocasiões especiais e o guardo com muito (muito!) carinho” Crédito: Fernando Madeira
VIckie White: "Amo viajar, acho que todo mundo gosta. O passaporte italiano, para mim, representa essa liberdade que eu tenho de poder ir conhecer novos países e novas culturas" Crédito: Fernando Madeira
VIckie White: “Ganhei essa escultura da minha sogra. Ela representa o amor da mãe pelo filho e a deixo no meu consultório. Sempre que olho para ela me lembro da família e da vontade que tenho de ter gêmeos” Crédito: Fernando Madeira
VIckie White: “O estetoscópio representa a Medicina na minha vida. Sempre tive o sonho de seguir a profissão do meu pai e na minha família praticamente todo mundo é da área da saúde” Crédito: Fernando Madeira
VIckie White: "Meu vestido de formatura foi escolhido com tudo o que eu queria. Ficou maravilhoso na festa, nas fotos... Direto da loja da minha mãe, Suzane White" Crédito: Fernando Madeira

