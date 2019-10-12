Abrindo o Baú

Vickie White, a doutora filha do papa da medicina reprodutiva do ES

Junto da irmã Cindy, Vickie lançou perfil do Instagram para tratar de reprodução humana de um jeito descomplicado e abre seu baú de memórias e novos projetos para a Revista.AG

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 10:00 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Fernando Madeira

Quando tinha 13 anos, a médica Vickie White, 26 anos, passeava por Guarapari quando fez amizade com uma menininha de Brasília, que estava de férias no balneário capixaba. Depois de brincar com a garota, foi até os pais dela e, de repente, surgiu o assunto “reprodução humana”. Mesmo com pouca idade, ela não pensou duas vezes antes de levar a tal família até seu pai, Jules White, que acabara de trazer técnicas inovadoras da inseminação ao Estado, direto da medicina de ponta que os Estados Unidos tinham desenvolvido.

“Desde menina via meu pai sendo reconhecido na rua, todo mundo sempre agradecendo a ele... E eu sempre quis aquilo também”, conta. Toda essa admiração não veio em vão. Junto da irmã, Cindy White, ela lançou um perfil de Instagram (@irmaswhiteoficial) só para falar, de um jeito descomplicado, do pioneirismo do pai na área da reprodução humana.

Crédito: Fernando Madeira

“As pessoas têm muitas dúvidas, e a gente quis falar de reprodução de um jeito que todo mundo entenda. E está funcionando. Nesta semana soube de uma cliente de outro estado que veio ao Espírito Santo só para se consultar com a gente”, fala. Cindy está quase terminando a residência, em São Paulo.

E é essa a trilha que Vickie também deve tomar. “Vou fazer residência na mesma área”, conta ela, que tocará a clínica do pai ao lado da irmã.

Crédito: Fernando Madeira

VIckie White: "Esse anel é uma joia de família. Foi da minha avó, passou para minha mãe e hoje ele é meu. Uso em ocasiões especiais e o guardo com muito (muito!) carinho” Crédito: Fernando Madeira

VIckie White: "Amo viajar, acho que todo mundo gosta. O passaporte italiano, para mim, representa essa liberdade que eu tenho de poder ir conhecer novos países e novas culturas" Crédito: Fernando Madeira

VIckie White: “Ganhei essa escultura da minha sogra. Ela representa o amor da mãe pelo filho e a deixo no meu consultório. Sempre que olho para ela me lembro da família e da vontade que tenho de ter gêmeos” Crédito: Fernando Madeira

VIckie White: “O estetoscópio representa a Medicina na minha vida. Sempre tive o sonho de seguir a profissão do meu pai e na minha família praticamente todo mundo é da área da saúde” Crédito: Fernando Madeira

VIckie White: "Meu vestido de formatura foi escolhido com tudo o que eu queria. Ficou maravilhoso na festa, nas fotos... Direto da loja da minha mãe, Suzane White" Crédito: Fernando Madeira

