Veganismo, paz e amor

"Meu primo se tornou vegano e agora, em todos os almoços em família, ele faz as suas pregações sobre a importância do veganismo, causando grande constrangimento entre todos. Como contornar a situação?"
Caro leitor mande sua pergunta:
Vegano é um praticante do veganismo. Uma dieta, um estilo de vida que tem por filosofia abdicar o consumo de qualquer produto de origem animal, seja na alimentação, seja no vestuário, nos produtos de higiene pessoal e de beleza. Até aqui, tudo bem. O problema surge quando o respeito não prevalece e a intolerância predomina. Um problema que praticamente todos os setores da sociedade enfrentam. O radicalismo, a militância, a intolerância e até mesmo o fanatismo andam dominando nossos conflitos, nossas diferenças e nossa boa comunicação.
Penso que conviver com um vegano não é tão difícil. Várias comidas que estão na lista das preferidas são veganas. Sugiro que, em particular, você tenha uma conversa com o seu primo. Diga que a família respeita a opção dele mas que, assim como time de futebol, preferências políticas, religiosa e sexuais devem ser respeitadas e esses assuntos, às vezes, evitados, em nome da harmonia e do bem-estar.
Até a próxima!