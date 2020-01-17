Veganismo, paz e amor

"Meu primo se tornou vegano e agora, em todos os almoços em família, ele faz as suas pregações sobre a importância do veganismo, causando grande constrangimento entre todos. Como contornar a situação?"

Vegano é um praticante do veganismo. Uma dieta, um estilo de vida que tem por filosofia abdicar o consumo de qualquer produto de origem animal, seja na alimentação, seja no vestuário, nos produtos de higiene pessoal e de beleza. Até aqui, tudo bem. O problema surge quando o respeito não prevalece e a intolerância predomina. Um problema que praticamente todos os setores da sociedade enfrentam. O radicalismo, a militância, a intolerância e até mesmo o fanatismo andam dominando nossos conflitos, nossas diferenças e nossa boa comunicação.