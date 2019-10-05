Entrevista

Rita Camata fala sobre a dor da perda do marido

Na conversa, Rita fala sobre a perda de Gerson Camata, os impactos de quando foi relatora do Estatuto da Criança e do Adolescente na Câmara dos Deputados, além da rotina da família

Rita Camata recebeu o repórter Guilherme Sillva para a primeira grande entrevista desde o assassinato de Gerson Camata, em dezembro do ano passado. Na conversa, Rita fala sobre a dor da perda do marido, os impactos causados pelo fato de ela ter sido relatora do Estatuto da Criança e do Adolescente na Câmara dos Deputados, a situação do atual governo e a rotina com a família. Você confere acima um vídeo com detalhes da entrevista, que será publicada na íntegra neste domingo, aqui em A Gazeta.