Publicado em 5 de outubro de 2019 às 15:28
- Atualizado há 6 anos
Rita Camata recebeu o repórter Guilherme Sillva para a primeira grande entrevista desde o assassinato de Gerson Camata, em dezembro do ano passado. Na conversa, Rita fala sobre a dor da perda do marido, os impactos causados pelo fato de ela ter sido relatora do Estatuto da Criança e do Adolescente na Câmara dos Deputados, a situação do atual governo e a rotina com a família. Você confere acima um vídeo com detalhes da entrevista, que será publicada na íntegra neste domingo, aqui em A Gazeta.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o