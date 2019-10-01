Decoração

Plantas que fizeram sucesso nos anos 80 voltam com tudo na decoração

Samambaias, jiboias e espadas-de-são-jorge são as queridinhas dos decoradores

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 15:32 - Atualizado há 6 anos

Cirlene Reco usou samambaias na decoração da sala Crédito: Fernando Madeira

Elas reinaram na decoração da casa da sua mãe ou avó nos anos 1970 e 1980. Jiboia, samambaia e espada-de-são-jorge voltaram com tudo no universo da decoração, ganhando destaques nos ambientes.

A designer de interiores Cirlene Reco projetou uma sala de estar e jantar cheia de originalidade. “Explorando a paleta de cores provenientes da natureza, combinadas com o preto e branco, a proposta deixou em evidência o amarelo mostarda”, explica. Para dar ainda mais vida ao espaço, ela apostou em samambaias , chifres-de-veado e costela-de-adão. “Escolhi pois são mais resistentes, bonitas e ainda tem memória afetiva que remete a casa da avó”, explica. As plantas foram dispostas em vasos pequenos feitos em cerâmica natural e também em grandes vasos com pintura vietnamita.

A designer de interiores Cirlene Reco usou samambaias, chifres de veado e costela-de-adão Crédito: Camila Santos

O ambiente de 53,5 metros quadrados é composto por texturas, mobiliário de linhas retas e obras de arte. “Ele possui uma seleção de mobiliário em tons amadeirado, preto, off-white e amarelo mostarda no estilo contemporâneo que busca oferecer conforto”, explica a designer de interiores. Para quem quer ter as plantas na decoração da casa, Cirlene sugere. “O ideal é que o espaço tenha luz natural, já que elas não precisam de muita manutenção”.

Sala de TV

Já a dupla Letícia e Natalia Costalonga apostou nas jiboias para a sala de TV. “Criamos um espaço que tivesse identidade e que fosse um convite a permanecer. Para alcançar esse objetivo recorremos ao uso de materiais e texturas agradáveis ao toque, pontuamos cores nos móveis, parede e telas. Também inserimos um elemento natural, que foram as jiboias sobre o painel para trazer o frescor e respiro”, explica Natalia.

Letícia e Natalia Costalonga apostou nas jiboias para a sala de TV. Crédito: Natalia Costalonga

Ela explica o porquê da escolha dessa espécie de planta. “Escolhemos a jiboia por se tratar de uma planta que se adapta ao ambiente sem iluminação natural direta, não exige grandes cuidados, e por ter a característica de criar ‘cachos’, preenchendo ainda mais o espaço com o lindo verde e amarelo”. Natalia ressalta ainda que vivemos um ótimo momento, com inúmeras opções para quem deseja inserir plantas na decoração. “Podemos partir para os jardins verticais encobrindo grandes paredes (e as pequenas também!), porque fica lindo de qualquer jeito. Tem também opções retrô como os pedestais, que víamos na casa da vovó, dando suporte a vasos, elevando e criando níveis para os vasos de planta”.

Plantas coloridas

A Bióloga Paisagista e mestre em Arquitetura Urbanismo Rosa Angela Casati Ramaldes apostou no uso das plantas num jardim vertical de uma varanda. “A cliente já tinha algumas plantas. A ideia então foi trazer um novo ar para composição, sem deixar de lado as plantas de valor sentimental que havia no local, além de tornar ambiente mais harmônico”. Ela optou por utilizar nas prateleiras vasos pequenos, autoirrigável, que proporciona conforto e não necessita de regas diárias. “No piso usamos vasos maiores conforme o desenvolvimento das espécies e proporcional ao tamanho do ambiente”.

Rosa Angela Casati Ramaldes apostou no uso das plantas num jardim vertical de uma varanda. Crédito: Rosa Angela Casati Ramaldes

Samambaias, filodendros e jiboias tomam conta do espaço. As flores marcaram presença, em locais de muita claridade e sol da manhã, através das orquídeas e antúrios, criando um ambiente colorido junto as folhagens verdes. “A jiboia e a espada-de-são-jorge, são plantas coringas, pois ficam bem na sombra e também no sol, raramente soltam folhas e não exigem muita manutenção. Ainda, podem ser cultivadas na água e no solo”, explica Rosa.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta