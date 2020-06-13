O racismo e seus enfrentamentos

" Nunca reaja de forma agressiva, mas seja firme e fiel àquilo que acredita", diz Giseli Melo. Crédito: Reprodução Instagram

Por Giseli Melo

Autora convidada



Primeiramente, vamos explorar o conceito de racismo: “Racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Esta noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento humano.”

Atualmente, a mídia vem potencializando uma realidade que os negros já vivenciam há anos, o chamado racismo social. Em razão de diversos eventos de atos racistas que repercutiram ao redor do mundo digital, as nações tomaram ciência das marcas de discriminações vivenciadas por uma pessoa que possui traços negros. É relevante destacar a fala do ator americano Will Smith “O racismo não está piorando, está sendo filmado”.

É inegável a existência do racismo, visto que, o racismo sempre existiu. Uma pessoa negra não sofre o racismo apenas na sua vida adulta. O ato racista é algo sofrido desde sua infância. Além disso há a cobrança social e seus padrões considerados socialmente ideais como: “não ter o cabelo bom”, “não possuir o nariz fino”, “não ter a cor ideal”. Como psicóloga negra, vivencio essa realidade até hoje!

Desta forma, gostaria de compartilhar com vocês, um pouco das minhas vivências dentro do consultório: “Nossa, nunca fui atendida por uma negra em um consultório! Diferente, né?” “Seu cabelo é diferente, né?”, “Primeira médica negra que me atente no consultório”, “Nossa! Você é negra, fiquei surpreso!”, “O legal é que você é negra!”. Tem mais. Algumas pessoas, ao me ver de jaleco, baterem na porta do meu consultório e perguntaram: “você que é a psicóloga?”

Enfim, nos meus dias de atendimentos como psicóloga, me deparo com comentários desse nível. Confesso que não gasto o meu tempo justificando ou respondendo de forma agressiva. Todavia estou ciente que o problema é mais sério do que esses “comentários agressivos” que, inclusive, tipificam crime e que, mesmo assim, as pessoas reproduzem porque está enraizado no caráter delas.